Acadêmicos de Niterói inicia ensaios de rua na Amaral Peixoto neste domingo

A escola de samba Acadêmicos de Niterói iniciará seu calendário de ensaios de rua no próximo domingo (15/01). A primeira preparação da escola em espaço aberto para o Carnaval 2023 vai acontecer na rodovia Amaral Peixoto, no Centro do município.

O objetivo é acertar os últimos detalhes para fazer uma grande estreia na Marquês de Sapucaí, no mês que vem. Com o enredo "O Carnaval da Vitória", desenvolvido pelo carnavalesco André Rodrigues, a agremiação será a 6ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, dia 17 de fevereiro, pela Série Ouro, na Marquês de Sapucaí.

Escola desfila com enredo "O Carnaval da Vitória", inspirado na história do carnaval de Niterói | Foto: Divulgação/Vinícius Lima

Para o presidente do Acadêmicos, Hugo Júnior, a principal força do projeto da escola é o enredo. "Nosso enredo exaltará o carnaval de Niterói, carregamos o nome da cidade em nosso nome, nada mais justo de começar essa pré-comemoração dos 450 anos da cidade com nossos ensaios de rua. Vamos colorir a Amaral Peixoto de azul e branco e com muito samba e alegria", declarou o presidente.



A concentração neste domingo (15/01) está marcada para às 17h e contará com todos os segmentos e comunidade da caçulinha da Série Ouro.