Unidos do Porto da Pedra terá maratona de eventos neste final de semana

A Unidos do Porto da Pedra terá jornada tripla de ensaios e samba, no próximo final de semana. Abrindo os serviços, nesta quinta-feira (12), a partir das 20 horas, o tigre de São Gonçalo realiza o seu ensaio geral, com todos os segmentos. Na sexta (13), a agremiação receberá a Acadêmicos do Salgueiro e Cubango, a partir das 22 horas, com entrada gratuita.

E, encerrando a programação do final de semana, a vermelha e branca gonçalense realizará o seu primeiro ensaio de rua, com concentração marcada para as 19 horas, na Rua Doutor Feliciano Sodré, 100, Centro, em frente a Prefeitura de São Gonçalo.

"Como aconteceu no ano passado, a Unidos do Porto da Pedra, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, o 7° Batalhão de Policia Militar e a Guarda Municipal de São Gonçalo, fará uma bela festa para a população de São Gonçalo”, contou Aluizio Mendonça, diretor de carnaval da Porto da Pedra.

Em 2023, a Unidos do Porto da Pedra levará para a avenida o enredo "A Invenção da Amazônia: Um delírio Imaginário de Júlio Verne”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e pelo enredista Diego Araújo.

A vermelha e branca de São Gonçalo será a quinta agremiação a desfilar no sábado de Carnaval, dia 18 de fevereiro, pela Série Ouro do carnaval do Rio de Janeiro.