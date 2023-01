Casa de vidro coloca BBB em 1º lugar nos assuntos mais falados no Twitter brasileiro

Dois dos quatro integrantes irão entrar no reality - Foto: Reprodução

O Big Brother Brasil 23 nem começou oficialmente e já está causando repercussão na internet. Nas redes sociais, o assunto está em alta e internautas já fizeram questão de escolher o participante favorito da casa de vidro, inaugurada nesta terça-feira (10), em um shopping da Zona Oeste do Rio.

O psiquiatra Manoel, de Cuiabá (MT), e a biomédica Paula, de Jacundá (PA), têm se mostrado os mais queridos pelo público, que precisa votar para colocar dois integrantes da casa de vidro para dentro do reality.

Os dois são os que aparecem como mais queridos nas hashtags do BBB no Twitter, e o ruivo já virou até meme por conta da sua semelhança física com o personagem ‘Mitchell’ da série ‘Modern Family’.

Além de Manoel e Paula, a empresária Giovanna, de Campinas (SP), e o modelo Gabriel, de Ribeirão Preto (SP), também integram a casa de vidro. Esses dois últimos, inclusive, já estão envolvidos em polêmicas antes mesmo de entrar na casa.

Giovanna teve publicações de teor racista ‘desenterradas’ de uma rede social e foi acusada por uma jovem de racismo.

Já Gabriel foi criticado por ser seguido no Instagram por um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ‘04’, Renan, que inclusive acusou o ‘brother’ de ter se vendido.

Outro assunto que repercutiu envolvem as ex-participantes Laís e Bárbara, da 22ª edição. Elas contaram que estavam torcendo por uma determinada pessoa da casa de vidro e acabaram descobrindo que o participante, ou a participante, falava mal delas.

Enquanto o confinamento no shopping está rendendo, os espectadores podem votar pelos dois integrantes favoritos, que devem entrar na casa já na primeira semana de reality.

