Coleção de escritora brasileira é aplicada para tratar sentimentos nos EUA

A coleção As 7 Virtudes – Histórias do Ranchinho do Gavião - produzida pela jornalista e escritora mineira Dorinha Aguiar, vem sendo utilizada como ferramenta para tratar sentimentos nos Estados Unidos da América. A especialista Kelley T. Woods disse que ficou muito feliz com o reconhecimento da importância da coleção The 7 Virtues – Stories from the Hawk’s little ranch - agora traduzida para mais cinco idiomas - para o tratamento de crianças.

Kelley T. Woods descreve o que faz: “Adoro ajudar as pessoas a superar desafios como hábitos indesejados, ansiedade ou pânico, excesso de peso“, destaca. Kelley ensina as crianças a ajudarem a si mesmas, o que inclui técnicas específicas para lidar com ansiedade, dor, medo, fobias e ensina as pessoas a controlar hábitos indesejados. Segundo Dorinha Aguiar, as histórias ilustradas cruzam as fronteiras da língua. "A coleção traduzida para o inglês pode ajudar as crianças a aprenderem valores, autocontrole, sentimentos e emoções, como Melissa Tiers e Kelley T Woods reconhecem", destaca Aguiar.

A escritora Dorinha Aguiar conta que A coleção As 7 Virtudes - histórias do Ranchinho do Gavião está em diversos formatos e idiomas - ensina valores com muita emoção, fazendo com que seus personagens, animais humanizados, possam levar às crianças os sentimentos e virtudes necessários à formação ética e cidadã.

"O mais importante e um dos objetivos da coleção é envolver a criança com sentimentos, emoções e valores humanos, treinando-as para reações adequadas e equilibradas. Todas as emoções são relevantes e na coleção há emoção de sobra para levar os pequeninos a pesarem, juntamente com os mediadores, o porquê de sentimentos, de julgamentos e posturas", afirma Dorinha com os olhos brilhando.

Segundo Dorinha, os formatos e idiomas diferentes permitem que a coleção seja usada para multiaplicações, como prática de leitura, familiarização com a letra cursiva, acompanhar tradução para outros idiomas. "Isso sem levar em conta que toda a coleção possui informações e instiga o conhecimento em diversas áreas: linguística, ciências, física, meio ambiente, folclore, cadeia alimentar", destaca.

Em português, As 7 virtudes possui os formatos:

1) Áudio - os livros são narrados por artistas, com trilha sonora exclusiva. Formato interessante para atender a crianças com necessidade especial - e para ouvir no carro.

2) Audiolivros - livros narrados por artistas, com trilha sonora exclusiva, importantes recursos para a alfabetização, em letra cursiva. As palavras são marcadas na medida da narração.

3) E-book - livros em formato digital.

Em inglês, As 7 virtudes possui os formatos:

1) Áudio - os livros são narrados por uma criança, Bebel Rosa, com graça e perfeição.

2) E-book - livros em formato digital.

Em francês, As 7 virtudes possui os formatos:

1) Áudio - os livros são narrados sinteticamente, por enquanto!

2) E-book - livros em formato digital.

Em espanhol, As 7 virtudes possui os formatos:

1) Áudio - os livros são narrados sinteticamente, por enquanto!

2) Audiolivros - livros narrados sinteticamente. As palavras são marcadas na medida da narração.

Em alemão, As 7 virtudes foi recentemente lançada no formato:

1) E-book - livros em formato digital.