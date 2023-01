Ator de 'Todas as Flores' ministra workshop teatral em Maricá no dia 22

Conhecida pela sua vocação artística e por ter inúmeros coletivos na área cultural, a cidade de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, vai ter um worshop voltado para a atuação. O curso Brand New Faces, organizado pela Rand Produções, terá como professor o ator Bruno Ibañez, que esteve no ar em Todas as Flores, da TV Globo, como Mendonça. As aulas acontecerão todas em um mesmo dia, 22 de janeiro (domingo), às 10 horas, em local a ser informado pela organização.

As matrículas são feitas pelo site www.randproducoes.com.br e apenas os alunos devidamente matriculados é que são informados sobre o local das aulas.O Brand New Faces é um workshop que visa proporcionar oportunidades reais para aqueles que querem seguir carreira artística. Ao longo do tempo, o mercado foi construindo promessas absurdas, gerando frustrações em muitos artistas; a suposta venda de um “sonho hollywoodiano” ainda é uma das armadilhas presentes no mercado.

O curso tem uma caraterística peculiar: a de desmistificar o mercado artístico e entregar ferramentas poderosas para aqueles que querem ingressar na carreira no mercado artístico. O workshop oferece cinco aulas (Jogos teatrais, Introdução a Interpretação, Como se preparar para um teste, O Corpo do ator e Princípios básicos de cuidados vocais para atores) e três palestras (Marketing pessoal, Mercado artístico e seus caminhos e Bate papo com o artista convidado).

Além de ator, Ibañez, de 31 anos, também é cantor profissional, fotógrafo e diretor de fotografia. Em Todas as Flores, ele deu vida a Mendonça. o chefe da segurança de Guiomar (Ana Beatriz Nogueira). Na trama do Globoplay, ele investiga os negócios criminosos de Zoé (Regina Casé) e fica na cola de Gato (Jackson Antunes). Ele explica o que os alunos vão encontrar nas aulas.

"Vai ser um workshop recheado de coisas, falando sobre essa carreira de ator, uma profissão tão linda e complexa. Quero aproveitar a ocasião para bater um papo maneiríssimo com a galera. Além de mim, outros profissionais da Rand Produções vão participar do evento e vamos abordar também a atuação como negócio. Tenho certeza que será um encontro muito valioso para todos", afirma Ibañez.

O curso tem duração de 8 horas, os participantes recebem além das aulas e palestras, fotos de estúdio para poderem dar o pontapé inicial na carreira, certificado de conclusão do curso e agenciamento imediato da Rand Produções. O investimento custa R$ 500.Para dúvidas, acesse o site www.randproducoes.com.br e @randproducoes e @randcasting no Instagram.