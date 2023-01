Inscrições abertas para o 20º Prêmio Sesc de Literatura

O Prêmio Sesc de Literatura chegou à sua 20ª edição em 2023 e está recebendo inscrições de obras desde a última sexta-feira (6). Podem concorrer obras inéditas nas categorias Romance e Conto. Os interessados têm até 3 de fevereiro, às 18h, para concluir o processo de inscrição, que é gratuito e online através do site www.sesc.com.br/premiosesc.

Segundo o edital, há critérios para considerar uma obra Conto ou Romance. Obras enviadas na categoria Conto devem apresentar entre 100 mil e 400 mil caracteres com espaços. Já as obras enviadas na categoria Romance devem ter de 160 mil a 600 mil caracteres com espaços.

Consagrado como um dos mais importantes prêmios no reconhecimento de novos autores, o Prêmio Sesc de Literatura busca impulsionar a renovação na literatura brasileira e promover a cultura nacional.

Os vencedores terão suas obras publicadas e distribuídas pela editora Record.

“A parceria possibilita a inserção dos livros na cadeia produtiva do mercado editorial”, diz o Sesc.

O vencedor de cada categoria tem sua obra publicada e distribuída comercialmente pela editora, com uma tiragem inicial mínima de 2.500 exemplares.

“Este ano é especial. Chegamos a vinte edições, um marco importante e que deve ser comemorado. Criamos o Prêmio em 2003 e de lá para cá se o projeto se consolidou como o principal do país para autores iniciantes. Esperamos ter novos recordes de inscritos em 2023 – no ano passado recebemos 1.632 trabalhos, sendo 844 em Conto e 788 em Romance”, comemora Janaina Cunha, Diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc.

De acordo como o Sesc, o processo de curadoria e seleção das obras é criterioso e democrático. Os livros são inscritos pela internet, gratuitamente, de forma anônima. Já a seleção fica por conta da avaliação de escritores de renome no mercado, ao qual, o principal critério é a qualidade das obras.