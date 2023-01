Banda de folk rock Flores de Plástico lança novo single 'Experiência elétrica'

Na próxima sexta-feira (13), a banda de folk rock Flores de Plástico lança seu novo single, 'Experiência elétrica' no Youtube e nas principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Music.

A canção aborda um tema bem contemporâneo e contraditório. O autor da letra usa de hipérboles e da linguagem tecnológica para falar sobre a diferença entre o que mostramos ser nas redes sociais versus quem somos no mundo real.

Vocalista da banda, Luli Nepomuceno interpreta uma pessoa que decide romper com esse paradoxo e escolhe ser também no mundo real quem ela mostrava ser no virtual: uma mulher empoderada e dona de todos os seus desejos. Além de Luli, a banda é formada pelos músicos Gustavo Guedes, Murilo Peres e pelo poeta Romulo Narducci.

O single contou com as participações especiais do cantor Robson K no backing vocal e Antônio Tolissano na gaita, e foi produzido pelo produtor musical Mario Netto, no Estúdio UmSó. A direção é do poeta e também integrante da banda, Romulo Narducci.



Ficha técnica:

Roteiro: Romulo Narducci e Murillo Peres

Edição: Murillo Peres

Assistentes de audiovisual: Stella Senna e Michaella Brito

Autor da canção: Murillo Peres

No sábado, 14 de janeiro, a Banda Flores de Plástico terá uma participação especial no Encontro Vespertino de Poesia, das 16h às 19h, na Triuno Livraria, em Irajá, zona norte do Rio. Endereço: Estrada Padre Roser, 1121, próximo à estação do metrô de Irajá. O evento tem entrada gratuita.

O encontro contará com a participação de outros artistas e poetas como: Angelo Canavitsas, Carlos Carvalho, Jorge Alberto, Juvenal Filho, Luciane Nardi, Renato Preto Basquiat, Rosana Rodriguez e Salvador César.

Mais informações sobre a banda Flores de Plástico no Instagram: @floresdeplasticooficial

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca