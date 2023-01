Maricá: conheça a cidade em 10 pontos turísticos

Imagem da Praia de Sacristia, em Maricá | Foto: NADEGE SOUZA - Arquivo Pessoal

Muitos cariocas não dispensam elogios as praias da cidade, mas nem todas são conhecidas pela maioria dos seus habitantes. Há regiões ainda pouco conhecidas, mas que oferecem vastas opções de passeios e quem se arrisca a sair da zona de conforto não se arrepende.

É o caso da cidade de Maricá. Com aproximadamente 162 mil habitantes, localizada a 61,3 km do centro do Rio de Janeiro, após o município de Niterói, com muitas praias e cheia de belezas naturais. Ela é perfeita para viajar de férias com a família, passar um final de semana ou apenas planejar um fim de semana com os amigos.

Nadege Souza, 65 anos, é moradora do bairro de Cordeirinho, que fica no Distrito de Ponta Negra. Ela tinha moradia no local há mais de uma década, mas em decidiu se mudar de vez, em 2016.

“A melhor coisa que fiz na minha vida foi vir morar nessa cidade linda que já frequentava há anos, mas só pude vir morar definitivamente, após me aposentar, em 2016. Sinto que minha qualidade de vida melhorou e eu realmente amo este lugar, as praias são lindas e o lugar é bonito durante todo o ano. Quando os turistas chegam, a cidade fica mais colorida e alegre”, diz.

Como os dias ensolarados praticamente o ano todo, a cidade oferece opções para todos os gostos e bolsos. A seguir, vamos apresentar Maricá em 10 pontos turísticos.

PEDRA DO ELEFANTE

É uma das atrações consideradas mais bonitas de Maricá. Fica na divisa entre Niterói e Maricá. Possui 412 metros de altura e durante o percurso até o topo existem diversos mirantes para que o visitante possa apreciar a paisagem, fotografar ou praticar esportes radicais.

Pedra do Elefante - Imagem/Internet

PRAIA DE ITAIPUAÇU

Esta é uma das maiores praias da região, com cerca de 15 Km de extensão.

PONTA NEGRA

Com cerca de 5 quilômetros de extensão, a Praia de Ponta Negra é uma das mais visitadas de Maricá. A praia possui ondas ideais para a prática do surf, diversos quiosques e bares.

A mais popular de Maricá. | Foto: Reprodução/Internet

BARRA DE MARICÁ

A Praia da Barra de Maricá possui o fenômeno chamado “Lagomar”, em que grandes espelhos d’água formam piscinas naturais com a própria água do mar.

JACONÉ

Esta praia fica entre Maricá e Saquarema. Sua orla possui 11km de extensão e já foi visitada pelo geólogo e biólogo britânico Charles Darwin quando esteve no bairro em sua famosa jornada em terras brasileiras.

PRAIA DA SACRISTIA

Esta é uma praia próxima de Ponta Negra, é pequena considerada um paraíso escondido. Nela está localizada a Gruta da Sacristia, o local permite tirar fotos nas pedras e dentro da caverna, mas segundo frequentadores do local, o ideal é ir de tênis para evitar escorregar nas pedras.

PEDRA DO MACACO

A Pedra do macaco está localizada no bairro de São José de Imbassaí, entre os seus atrativos estão a vista panorâmica de Maricá e o bioma da Mata Atlântica. Sendo ótimo para a prática do Rapel.

Vista do alto da Pedra do Macaco | Foto: Reprodução/Internet

CACHOEIRA DO ESPRAIADO

A Cachoeira do Espraiado fica no bairro do mesmo nome, região de serra da cidade de Maricá. São 3 metros de queda d’água, num lugar tranquilo, propício para caminhadas.

Três metros de queda d'agua acessível aos visitantes e aos moradores locais | Foto: Reprodução/Internet

ORLA DE ARAÇATIBA

O espaço conta com cerca de 5 quilômetros iluminados e urbanizados, cujo pôr do sol é um dos mais bonitos do município.

Orla possui o pôr do do sol mais bonito da região | Foto: Reprodução/Internet

SERRA DO CAMBURI

Considerada de moderada a pesada, a trilha da Serra do Camburi é rica em fauna e flora originária da Mata Atlântica.