Alexandre Nero é afastado das gravações de "Travessia" para tratar problema nos rins

O ator Alexandre Nero, de 52 anos, foi afastado temporariamente das gravações da novela "Travessia", exibida pela TV Globo, por conta de uma crise renal. O intérprete de "Stênio" foi acometido pela crise durante a madrugada da última quinta-feira (05/01) e precisou ser posto em observação enquanto fazia uso de medicamento.

Apesar do susto, o ator já foi liberado e está em casa, conforme afirmou sua assessoria. Em seu perfil no Twitter, o 'global' disse que está bem e já voltou a gravar. A equipe da novela das 21h reforçou que não precisará fazer alterações no roteiro da novela por conta do afastamento.

Morri mas passo bem.



Foi só a pior dor que já senti na vida, mas já tô gravando de novo. Sou vaso ruim.



“No meio do rim tinha uma pedra

Tinha uma pedra no meio do rim o

Nunca me esquecerei desse acontecimento

Na vida de meus ureteres tão fatigados” pic.twitter.com/ZzkV2o5D0e — Nero (@alexnero) January 6, 2023

Esta não é a primeira vez que Nero precisa ser afastado de "Travessia". No final do ano passado, ele precisou passar por uma cirurgia nos dentes, o que acabou impedindo que participasse de alguns dias de gravação na Rede Globo. Na época, a autora da atração, Glória Perez, fez com que Stênio, personagem interpretado por ele, fosse sequestrado na trama da novela, para que a ausência do ator não impactasse muito a produção.