Banda gonçalense lança álbum 'O artista (des)conhecido' neste domingo

A banda gonçalense 'Velho Oliveira & Agregados' vai lançar, no próximo domingo (8), às 16h no Garage Pub, localizado na Avenida Presidente Kennedy, S/N - Centro - São Gonçalo, o mais novo álbum "O artista (des)conhecido".

A banda, composta por Velho Oliveira (voz e violão); Jhoannes Cardoso (Guitarra e voz); Gustavo Guedes (baixo); Lucas Toru (bateria); e Enzo (piano elétrico), fará um super show ao vivo com as canções que compõem o disco, além de outras do repertório autoral, com a presença de convidados.

Além da apresentação da banda, nascida em 2016, a festa contará também com poetas como Uíres Marins, Lucilaine Reis, Dani Lopes, Rodrigo Santos e Rômulo Narducci para declamar seus versos e prosas.

Nos intervalos das apresentações rolará uma playlist com os sucessos da MPB/Rock. No evento, o público poderá adquirir o novo álbum da banda nos formatos CD ou Digital, além de camisas, copos, canecas e adesivos personalizados do disco.