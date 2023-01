Cotados para o BBB23? Veja as principais especulações para o 'Camarote' do reality

A próxima edição do reality show mais assistido da TV brasileira, o BBB, começa no dia 16 de janeiro e um dos assuntos que já estão repercutindo é sobre a formação do 'Camarote' do programa.

Com elenco que inclui personalidades já conhecidas pelo público, o 'Camarote' da 23ª edição está sendo especulado com diversos cantores, atores, influenciadores digitais e outros.

Entre os possíveis nomes de artistas da música estão o paulista Mc Guimê, a baiana Agnes Nunes, o paulista Vitão, a mineira Paula Fernandes, a goiana Wanessa Camargo, a carioca Lexa, a paraense Joelma, o goiano Murilo Huff e o mineiro Lucas Lucco. A gonçalense Ella Fernandes aproveitou para entrar na brincadeira e tem repercutido sua possível participação no reality, no Instagram.

Já entre os atores e atrizes cotados estão João Guilherme Ávila, ator filho do cantor Leonardo; Bruna Griphao, atriz de 'Avenida Brasil'; Samantha Schmütz, atriz que bombou como Juninho Play no humorístico 'Zorra Total'; Pedro Novaes, ator filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes; Micael Borges, o Pedro de 'Rebelde Brasil'; Sérgio Loroza, o Figueirinha de 'A Diarista'; Rafael Infante, astro da 'Porta dos Fundos'; Ana Hiraki, Tina de 'Malhação: Viva a Diferença'; Cleo Pires, atriz filha de Glória Pires e Fábio Jr.; e Rômulo Arantes Neto, o Robertão de 'Império'.

De influenciadores digitais circulam nomes como Sofia Santino, Dora Figueiredo, Laura Brito, Vivi Wanderley, John Drops, Rita Von Hunty, Vanessa Lopes, Becca Barreto e Mariely Santos.

A modelo Yasmin Brunet, a apresentadora Lívia Andrade, a ex-jogadora de basquete Hortência e a bailarina Ingrid Silva também são possíveis participantes da atração diária da TV Globo.