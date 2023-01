Foto de Pocah com 'novo' affair confunde fãs; entenda!

A cantora Pocah causou na internet essa semana, ao mostrar para seus seguidores, na última terça (03), o seu novo affair. Posando do lado da ex-BBB, um homem grisalho atiçou a curiosidade dos seguidores que procuraram saber quem era o tal crush misterioso de Pocah.

Em vários comentários, alguns fãs se mostraram confusos. "Gente e cadê aquele outro macho??? já foi pro espaço?", questionou um seguidora.

Mas logo depois, a "confusão" foi desfeita ao descobrirem que se tratava do mesmo companheiro que a cantora se relaciona há quase quatro anos. Para pregar uma pegadinha nos fãs, ela utilizou um filtro para envelhecer seu noivo, Ronan, que apareceu totalmente diferente e se tornou irreconhecível.

A legenda ajudou na pegadinha: "Ano novo, daddy novo! Obs: às vezes nem é pelo iPhone”, brincou.

A repercussão do post levantou, inclusive, a questão dos verdadeiros "sugar daddies", que são as relações de um homem mais experiente e maduro, com uma vida financeira estável e uma mulher mais jovem, com ambições, segundo o especialista Caio Bittencourt, do site MeuPatrocínio.com.

Ele comenta que nos dias de hoje as mulheres jovens tem cada vez mais procurado homens maduros e experientes, pois elas estão cansadas de relações instáveis.

“Como Pocah disse: "às vezes nem sempre é pelo Iphone". O que vemos hoje são mulheres reclamando muito da imaturidade dos homens mais jovens, e quando isso se junta a instabilidade financeira, a situação se agrava ainda mais. As mulheres de hoje procuram relações financeiramente estáveis e maduras, que sejam saudáveis e transparentes. Ou seja, a definição de um Relacionamento Sugar: que é onde homens experientes e bem-sucedidos, que sabem como tratar uma mulher e ter um relacionamento saudável e maduro procuram mulheres jovens que priorizam uma relação baseada na transparência e honestidade. Que seria o certo em qualquer relação.”

E sobre o burburinho de Pocah ter um Sugar Daddy, Caio diz que “O brasileiro já está mais que habituado com o conceito de Relacionamento Sugar, tanto que em novelas, seriados e filmes o tema é abordado. A mídia também fala bastante desse assunto e é preciso saber onde buscar o seu Sugar Daddy ou a sua Sugar Baby de forma segura, porque também não é em qualquer lugar. Hoje em dia você encontra plataformas online especializadas nesse tipo de relação.” finaliza Caio.