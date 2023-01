Rede hoteleira no Rio já começa a sentir os bons efeitos do Carnaval

O Carnaval de 2023 promete. Depois de 2 anos de pandemia e um Carnaval fora de hora , tudo parece voltar ao normal. Nesse ano, o maior espetáculo da terra, ocorrerá entre os dias 17 a 21 de fevereiro. O setor de Turismo da cidade do Rio de Janeiro está entusiasmado. Mais de 2 milhões de turistas são esperados para o Carnaval.

Faltando pouco mais de um mês para a data, a economia da cidade começa a sentir os efeitos do feriado. E a Cidade Maravilhosa começa a entrar no clima da festa. Alguns hotéis já registram 100% de ocupação. O primeiro lote de ingressos para camarotes de festas e bailes já esgotaram. E as lojas do Saara, maior centro de comércio popular no Centro da cidade, já comemoram o aumento das vendas das fantasias e adereços.

Segundo Alan Victor Salles, relações públicas de camarote na Sapucaí, o Sambódromo está pronto para receber mais gente esse ano, pois houve o aumento do espaço do camarote em 30% .

A LIESA, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio, vendeu todos os camarotes da Marquês de Sapucaí. Logo que anunciaram as vendas, os ingressos esgotaram em 48h. Ainda há ingressos, mas somente para as frisas para o Desfile das Campeãs no sábado, 25 de fevereiro.

Além da Sapucaí, estão previstos mais de 400 blocos de Carnaval, principalmente nos bairros de Zona Sul e Centro.