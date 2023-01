Nova diretoria da União Brasileira de Trovadores-SG toma posse na próxima semana

A nova diretoria da União Brasileira de Trovadores (UBT) Seção São Gonçalo, eleita em outubro de 2022, tomará posse no próximo dia 13 de janeiro às 18h30 no salão principal do Abrigo Cristo Redentor. A seção gonçalense da UBT foi fundada, ainda como delegacia, em 2008, pelo trovador Gilvan Carneiro da Silva. Com o tempo e adesão de novos membros, a UBT gonçalense passou ao status de seção, sendo presidida pelo professor Oswaldo Luiz Ferreira. Ao longo do tempo, outros trovadores foram presidindo a instituição, como Gilvan Carneiro da Silva, Leci Alucinação e Marialice de Araújo Veloso.

A União Brasileira de Trovadores (UBT) foi fundada por Luiz Otávio, no Rio de Janeiro, em 1966, e a entidade logo estendeu suas raízes por todo território nacional, promovendo concursos, jogos florais, reuniões de estudo, congressos e encontros trovadorescos.

Liderada pelo professor e poeta Renato Cardoso, que será o presidente da seção municipal na gestão 2023/2024, a diretoria conta com o jovem trovador e cordelista Ezequiel Alcântara como vice administrativo; com o trovador e ex-presidente da seção São Gonçalo, Levi Alucinação, que será o vice de cultura; com o jornalista J.Sobrinho, que será o vice de relações públicas; com a escritora e poetisa Angela Moreira, que será a vice de finanças; com a escritora e poetisa Rachel Santo Antônio, que desempenhará a função de secretária, e com o fundador da seção e renomado trovador, Gilvan Carneiro da silva, que será o assessor da diretoria; além dos jovens João Pedro Gonçalves e Maria Eduarda Rodrigues como os coordenadores do Juventrova (coordenado e desenvolvido em São Gonçalo por Renato Cardoso de 2017 a 2019).

A posse será realizada às 18h30, no salão principal do Abrigo Cristo Redentor, localizado à Rua Dr. Nilo Peçanha, 320, no Centro de São Gonçalo.

DIRETORIA SEÇÃO:

Presidente: Renato Cardoso

Vice Administração: Ezequiel Alcântara

Vice Cultura: Levi Alucinação

Vice Relações Públicas: Jota Sobrinho

Vice Finanças: Ângela Moreira

Secretária: Rachel Santo Antônio

Coordenadores do Projeto Juventrova: Maria Eduarda Rodrigues e João Pedro Gonçalves

Assessor da diretoria: Gilvan Carneiro da Silva