Iza teria vivido caso com ex-jogador do Fluminense em festa de ano novo, aponta jornal

Parece que o Réveillon do jogador de futebol Yuri Lima, de 28 anos, teve mais do que apenas preparação física para estrear pelo Mirassol na próxima temporada. O volante, ex-Fluminense, estaria vivendo um romance com a cantora Iza, segundo informações do portal "Lance!".

Na madrugada do domingo (01/01), Yuri chegou a compartilhar, nos stories de seu perfil no Instagram, registros do show da artista, que se apresentou nas festividades de virada de ano em Copacabana. De acordo com o veículo, ele teria sido convidado para uma festa de Revéillon com amigos próximos da cantora.

Nenhum dos dois chegou a confirmar o rumor até o momento da publicação desta notícia. Iza, que se divorciou do produtor musical Sérgio Santos no último mês de outubro, estava sendo alvo de boatos que apontavam um bailarino de sua equipe, Wallace Costa, como seu novo affair. Apesar disso, nesta quarta (04/01), a assessoria da artista negou a informação e afirmou que "ela, inclusive, passou o Ano Novo com outra pessoa. E viaja de férias em breve".