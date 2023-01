Morre a cantora Rita de Cássia aos 49 anos

A cantora e compositora de forró Rita de Cássia morreu após dar entrada em um hospital em Fortaleza, nesta terça-feira (3). Ela foi diagnosticada com fibrose pulmonar e foi encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu.

Tendo ao todo mais de 500 músicas escritas, Rita era conhecida por composições como 'Saga de Um Vaqueiro', 'Jeito de Amar', 'Meu Vaqueiro' e 'Meu Peão'. Ela teve suas letras interpretadas por bandas como Mastruz com Leite, Amelinha, Aviões do Forró, Catuaba com Amendoim e Frank Aguiar.

Durante o fim de ano, nas redes sociais, Rita desejou boas festas já dentro do hospital onde estava internada e com a voz falha, um dos sintomas da doença que causa enrijecimento no pulmão e dificulta a respiração.