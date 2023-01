Quadro do diretor Dennis Carvalho é bastante grave, diz ex-mulher

Deborah Evellyn, atriz e ex-mulher de Dennis Carvalho deu detalhes ontem (3) sobre o estado do diretor, que está internado desde o dia 26 de dezembro, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. A atriz disse que Dennis segue em estado grave, mas respondendo a estímulos neurológicos e que está sob cuidados médicos por causa de uma sepse, resposta séria e generalizada do corpo a uma infecção.

"O quadro ainda é bastante grave mas ele estar estável é uma boa notícia. Ele é forte e está lutando. Estamos recebendo inúmeras mensagens de amor, de força e de carinho para ele. Tenho certeza de que ele está recebendo isso tudo", disse Deborah Evellyn, em entrevista à Patrícia Kogut, do O Globo.

Dennis e Deborah foram casados até 2012 e têm uma filha de 29 anos. A atriz diz que os dois mantêm uma boa relação desde o divórcio.