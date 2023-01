Mãe de Larissa Manoela deixa de seguir a filha no Instagram; saiba mais!

Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, deu o que falar na internet nos últimos dias após deixar de seguir a filha e o genro, André Luiz Frambach, no Instagram, e começar a interagir com o ex-namorado de Larissa, Léo Cidade, pelas redes sociais. Nesta terça-feira (3), a mãe da atriz contou porque deu "unfollow" no casal.

Os fãs especularam que Silvana tivesse ficado com ciúmes da filha após o anúncio de noivado com André Luiz. Silvana desmentiu.



“Toda essa insatisfação gerada não tem nada a ver com ‘síndrome do ninho vazio’, tampouco com as nossas ‘vindas para Orlando’. Sempre fui muito sensível ou suscetível às pistas específicas, as quais me levaram a perceber que algo não estava certo”, contou Silvana ao portal NaTelinha.

Esta não é a primeira vez que Silvana deixa de seguir a filha nas redes sociais.

“Vou confiar nos meus sentimentos e agir de acordo com o meu coração, pois não é a primeira e não será a última vez que eu senti, alertei e provei que intuição de mãe, mesmo que você ache que não funciona… As mães sabem e não sabem como sabem”, explicou.