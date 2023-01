Quitéria Chagas é a nova madrinha da União Cruzmaltina

A União Cruzmaltina está trabalhando forte para brilhar no Carnaval 2023. Integrante da Série Prata, que desfila na Intendente Magalhães, a escola do torcedor vascaíno vai em busca do inédito acesso à Marquês de Sapucaí. E para alcançar o tão sonhado objetivo, a agremiação ganhou um reforço de peso: Quitéria Chagas, eterna rainha de bateria do Império Serrano e que agora será madrinha da agremiação que carrega a Cruz de Malta no peito.

Quitéria Chagas é um dos grandes nomes do samba brasileiro. Rainha do Reizinho de Madureira, a vascaína aceitou o convite do presidente Rodrigo Brandão para abrilhantar ainda mais o desfile da União Cruzmaltina em 2023. Eufórica, ela agradeceu a oportunidade para desfilar na escola:

"Para mim, é extremamente importante ser madrinha da União Cruzmaltina. O samba e o futebol formam um casal perfeito. São as duas principais referências da nossa cultura que representam o povo brasileiro para o mundo. A administração do presidente Rodrigo Brandão promete um futuro glorioso para a escola. Sou rainha do Império Serrano e é um prazer, agora, ser a madrinha da escola que representa o meu clube do coração", afirma Quitéria Chagas.

Segundo o presidente Rodrigo Brandão, a chegada de Quitéria é um marco para a União Cruzmaltina. O mandatário destaca a trajetória da madrinha da escola na folia, fazendo um paralelo com a filosofia de trabalho da agremiação:

"Estou muito feliz com a chegada da Quitéria Chagas em nossa agremiação. Ela possui uma longa trajetória no carnaval, figura com muita representatividade e uma grande apaixonada pelo samba e pela cultura. A nossa madrinha é forte, inteligente e tem características totalmente compatíveis com a ideologia da nossa escola", destaca Brandão.

Em busca do acesso à Série Ouro, a União Cruzmaltina será a 10ª escola a desfilar no segundo dia de desfiles da Série Prata, na Intendente Magalhães, sábado, no dia 25 de fevereiro. De autoria do carnavalesco Rodrigo Almeida, a agremiação vai apresentar o enredo “Rodeia, Rodeia... Rodeia meu Pai Santana, Rodeia!”, uma grande homenagem ao eterno massagista e babalorixá que fez história no Vasco da Gama, Eduardo Santana, o Pai Santana.