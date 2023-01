Gabriel Medina e Jade Picon são vistos em clima de romance no Réveillon

Depois de 2022 inteiro na solteirice, a vida amorosa de Gabriel Medina voltou aos holofotes no Réveillon de 2023. O surfista, que viajou para Maracaípe, no Sul de Pernambuco com amigos e modelos, foi visto aos beijos com diferentes beldades. Entre elas, a influencer Jade Picon.

O esportista apareceu aos beijos com a atriz de "Travessia" em vídeo publicado nas redes sociais.

Os dois já tinham vivido um affair em setembro do ano passado, quando foram vistos se beijando em uma festa no Rio.