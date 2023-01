Após ser chamada de metida, Mel Maia confronta fã em Cabo Frio

A atriz Mel Maia, de 18 anos, publicou um vídeo em suas redes sociais contando que foi chamada de metida por um homem, enquanto passeava pelo Peró, em Cabo Frio. Mel, que recentemente assumiu namoro com MC Daniel, está passando o ano novo na Região dos Lagos e contou que tirou satisfação com o fã após comentário.

Mel conta que cresceu em Cabo Frio e que passeia pela cidade desde a infância.

"Estava passeando de boa, tinha um cara me cercando, provavelmente trabalhava em restaurante de petisco. Tudo bem, o cara quer vender... Passei por ele. Quando cheguei lá na frente, ele falou: 'Larga de ser metida, senta aqui para comer um petisco'. Eu olhei para trás, fui para a direção do cara e parei frente a frente com ele. Perguntei: 'Você falou comigo? Me chamou de metida?' [...] Nem me conhece e me chama de metida? Eu hein, vai ficar de graça" contou em vídeo.