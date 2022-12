Xuxa procura atriz para interpretá-la em série

Xuxa Meneghel está se empenhando em encontrar uma atriz para vivê-la em sua série documental 'Rainha', que será lançada pela Globoplay no próximo ano. A série, que contará a história de Xuxa desde a infância até a sua gravidez, começa a ser gravada no início do ano que vem.

Por isso, a apresentadora revelou ao Extra que é importante encontrar uma pessoa que tenha a sua energia, já que o público a acompanha há muito tempo e a conhece bem.

“Para mim é muito importante que eu esteja envolvida nessa procura. É muito difícil porque estou viva, não morri. Sei que é complicado encontrar alguém com meus trejeitos [...] Estamos procurando também alguém que tenha minha energia. Eu me divertia, pulava e brincava muito apresentando meus programas. É essa energia que a gente busca em alguém”, disse Xuxa ao Extra.

Serão feitos diferentes testes para encontrar atrizes aptas para cada fase da vida de Xuxa, já que a série terá diferentes linhas do tempo.

"Começa comigo bebê em Santa Rosa, depois tem minha fase de adolescente e já mulher. A ideia inicial é contar até minha gravidez", conta.

Xuxa declarou, ainda, que sua sobrinha, a ex-modelo mirim Nikki Meneghel, de 17 anos, fará os testes para o papel.

"Falei para a Nikki fazer o teste. Disse para ela estudar o texto e dançar como eu dançava", afirma Xuxa.