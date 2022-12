Bianca Andrade e João Guilherme voltam a ficar em pré-réveillon

Bianca Andrade e João Guilherme vão passar o ano novo juntos no Sul de Pernambuco. Os dois causaram alvoroço em maio desse ano, quando saíram boatos de que haviam trocado beijos e Bianca confirmou em suas redes sociais.

Agora, a empresária, de 28 anos, e o influenciador, de 20, estão em Maracaípe, no Sul de Pernambuco, curtindo o pré-réveillon com amigos. Os dois têm postado fotos do lugar nas redes sociais, mas em nenhuma aparecem juntos. Porém, uma fonte revelou ao EXTRA que, depois de curtirem a noite, o casal teria ficado.

Os dois apareceram juntos em foto postada pela ex-BBB Juliette.