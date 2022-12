Maricá recebe 2023 com festa em nove pontos da cidade

A Prefeitura de Maricá preparou uma grande festa de réveillon para a população saudar a chegada de 2023 com a tradicional queima de fogos – que este ano terá 17 toneladas, duração de 15 minutos e 40% menos barulho – e variados shows com 18 atrações musicais e DJs em nove pontos da cidade. O espetáculo pirotécnico terá 80 decibéis – nos anos anteriores chegava a 120 decibéis –, com objetivo de reduzir a sensibilidade auditiva em crianças, idosos e nos animais.

O espetáculo acontece, simultaneamente, a partir de 0h, nas orlas de Araçatiba (que já concentra as atrações do Natal Iluminado), São José do Imbassaí (Amendoeiras), Parque Nanci, Guaratiba, Ponta Negra, Cordeirinho, Barra de Maricá, Jacaroá e em Itaipuaçu (altura da Rua 1). Entre as atrações, estão os shows do sertanejo João Gabriel (na Barra), dos sambistas Baby do Cavaco (São José), Rafael Caçula (Araçatiba) e Jô Borges (Parque Nanci) e também da banda Thunderock (Itaipuaçu).

Para o prefeito Fabiano Horta, a volta dos festejos em sua plenitude representa o desejo que a cidade tem de um ano novo com mais alegria e esperanças renovadas. “A cidade de Maricá está preparada para receber os moradores e visitantes. Que tenhamos um 2023 mais fraterno e que os laços afetivos familiares se fortaleçam cada vez mais. É o que desejamos para o próximo ano. Estão todos convidados para curtir o espetáculo da queima de fogos, shows dos artistas da cidade e as belezas do nosso Natal Iluminado”, afirmou.

Operação réveillon envolve mais de 1.200 profissionais

Os eventos envolverão mais de 1.200 profissionais de diversos órgãos da Prefeitura, como agentes de limpeza e conservação da Somar, guardas municipais, orientadores de trânsito, fiscais de posturas, guarda-vidas, além de policiais militares e equipes da produção de eventos e turismo.

Somente a autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) vai atuar com 820 funcionários, que farão a limpeza das ruas da cidade nos dias 31/12 (sábado) e 01/01 (domingo). O efetivo estará distribuído pelos nove pontos de eventos, com apoio de caminhões e caminhões pipas d’água.

Trânsito e Transporte

A Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) vai atuar com 76 agentes e oito viaturas no controle do trânsito, orientação aos motoristas e nos bloqueios das principais vias de acesso e entorno dos nove pontos onde vão ocorrer ocorrer a queima de fogos. As alterações nas vias acontecem no Parque Nanci (Av. dos Pombos, ruas Condor, Flamingos, das Graças, Canarinhos e das Águias); Itaipuaçu (Av. Beira Mar, ruas 37 e Professor Cardoso de Menezes; Cordeirinho (Av. Maysa e ruas 92 e 93); Ponta Negra (Ruas Carolino José do Nascimento e Santa Clara); Barra de Maricá (Rua 13 e Av. Maysa); Centro (Rua Álvares de Castro e Av. Prefeito Odenir Francisco da Costa). A Sectran também vai disponibilizar estacionamento com cerca de 40 vagas no trecho entre a estátua da sereia e a Praça Tiradentes (Araçatiba).

A Empresa Pública de Transporte (EPT) criou horários extras em sete linhas para auxiliar no deslocamento da população para os pontos de queima de fogos na cidade. Os pontos de embarque e desembarque dos ônibus vermelhinhos não serão alterados. Linhas com horários extras: E02 – Ponta Negra (via Cordeirinho), E14A – Jaconé (via Sacristia), E21 – Inoã x Recanto (via Itaocaia), E23 – Inoã x Santa Paula, E30 – Centro x Recanto (via Flamengo), E30A – Centro x Recanto (via Avenida), E31 – Centro x Rua 128. As demais linhas também poderão contar com o reforço, de acordo com a demanda. Os horários dos vermelhinhos estão disponíveis no site: https://www.eptmarica.rj.gov.br/

Segurança e ordenamento urbano

A Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional (Seop) vai atuar no dia 31/12 com 177 agentes da Guarda Municipal nas ações de fiscalização de trânsito e de ordenamento urbano nos nove pontos de queima de fogos da cidade. O planejamento conta ainda com o apoio de 327 câmeras de monitoramento, 39 viaturas, uma base móvel de monitoramento, além de reboques. Para reforçar a segurança na cidade, 135 vagas foram disponibilizadas a policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) para a operação réveillon.

A Secretaria de Transportes, por meio da Coordenadoria de Posturas, vai atuar no dia 31/12 com 176 agentes na fiscalização dos ambulantes credenciados e coibir a presença de vendedores irregulares e a venda de bebidas em garrafas de vidro.

Urgência e Emergência

Durante a virada de ano, o Hospital Municipal Conde Modesto Leal (Centro), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, a Unidade de Saúde 24h Santa Rita (Itaipuaçu) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) permanecem funcionando 24 horas por dia.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pela população por meio dos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.

Atrações musicais

No dia 31/12, as atrações em todos os palcos começam às 20h com DJs e terminará às 2h do dia 1°/01.

Araçatiba (Praça Tiradentes) – Shows Tô Kerendo (20h30) e Rafael Caçula (23h)

Praia da Barra (Rua 13)– Shows de João Gabriel (20h30) e Tatudoemcasa (23h)

Praia de Ponta Negra – Shows Oh Sorte (20h30) e Moniquinha Angelo (23h)

Praia de Cordeirinho (Rua 92) – Shows Rose Lima (20h30) e Marco Santos (23h)

Praia das Amendoeiras (São José do Imbassaí) – Show de Lalinha (20h30) e Baby do Cavaco (23h)

Praia de Itaipuaçu (Rua 01) – Show de Boguinha do Cavaco (20h30) e banda Thunderock (23h)

Praça de Guaratiba (Rua 30) – Show de Raquel Fonseca (20h30) e Douglas Kali (23h)

Orla do Parque Nanci (Rua das Andorinhas) – Show do Forró Brasil (20h30) e Jô Borges (23h)

Praça da orla de Jacaroá – Show de Monique Vidal (20h30) e grupo Vai e Volta (23h)