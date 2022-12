Festival do Futuro: Como será a festa popular da posse de Lula

Falta pouco para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Divulgação

O Festival do Futuro, festa popular que vai comemorar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será realizado neste domingo (1º de janeiro), na Esplanada dos Ministérios. A expectativa é que até 300 mil pessoas passem pelo espaço do festival, numa grande comemoração da democracia e da cultura brasileira.

Mais de 60 artistas nacionais participam de forma voluntária do festival. Entre os nomes confirmados estão Pabllo Vittar, Duda Beat, Gaby Amarantos, Maria Rita, Kléber Lucas, Martinho da Vila e muitos outros.

Neste dia de alegria e esperança, a Esplanada dos Ministérios receberá o público a partir das 8h da manhã. A entrada no espaço do festival ficará aberta durante todo o dia, a noite e até a madrugada.

Para garantir que todos possam aproveitar o festival ao máximo, a organização criou um Manual do Participante, com orientações sobre o que pode e não pode ser levado para a área do festival, locais de entrada e uma lista dos serviços disponíveis. [O manual está disponível aqui.]

Os shows serão realizados em dois palcos, batizados Elza Soares e Gal Costa, em homenagem a duas cantoras que marcam a história da música brasileira. A concepção artística dos palcos reflete a retomada da democracia e da valorização da diversidade que é a marca do nosso país.

Mas as atividades se espalham por toda a Esplanada. Às 10h, tudo começa com um grande cortejo de manifestações da cultura popular brasileira.

O festival também valoriza a cena cultura do DF, com o show Brasília – Capital de Todos os Ritmos.

Uma feira gastronômica, com pratos típicos do Brasil de Norte a Sul, garantirá a alimentação dos participantes do festival.

Além dos shows musicais, a posse de Lula será também uma oportunidade de revisitar a produção dos artistas visuais brasileiros e como suas obras retratam a nossa história de lutas por direitos e pela democracia. A exposição Brasil Futuro: Formas da Democracia estará aberta ao público a partir do dia 2 de janeiro, no Museu Nacional da República.