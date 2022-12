Música-tema do BBB23 ganha versão funk; fãs podem aparecer na nova abertura

A música-tema do Big Brother Brasil foi repaginada para a sua 23ª edição. A trilha do reality show mais assistido da TV brasileira agora conta com a participação de Dennis DJ e do grupo Funk Orquestra, além da tradicional voz de Paulo Ricardo.

A estreia do programa está prevista para 16 de janeiro e os fãs do BBB23 poderão participar de um desafio no TikTok para aparecer na abertura.

Para concorrer à aparição, os telespectadores devem compartilhar um vídeo na rede social dançando a nova versão de "Vida Real" e acrescentar as hashtags #BBB23 e #DesafioBBB23, além de marcar o perfil oficial do programa.

A nova edição deve seguir o mesmo esquema dos últimos três programas: participação de ‘pipocas’, integrantes desconhecidos, e de ‘camarotes’, famosos convidados pelo reality.