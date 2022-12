DJ Soli faz show de abertura do ano em Niterói

2023 vai começar empolgado para os fãs de música eletrônica em Niterói. O DJ e produtor musical Soli, do sucesso "O Brasil é Nosso" vai se apresentar em Piratininga, bairro da Região Oceânica de Niterói, no próximo dia 1 de janeiro.

O artista ganhou notoriedade nos últimos meses após aparecer nas pistas de todo mundo com o jingle, feito para celebrar e torcer pela para Seleção Brasileira na última Copa do Mundo. "O Brasil é Nosso" foi feito em parceria com o cantor gonçalense Cael, além dos DJs EMØTE, da Bahia, e Lost Wave, de São Paulo

A performance acontece no restaurante Espetto Carioca, localizado na avenida Almirante Tamandaré, n° 180. A entrada custa 20 reais. Mais informações no telefone 3741-0980.