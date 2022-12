Réveillon em Niterói terá operação especial de trânsito

O Réveillon em Niterói contará com o trabalho de cinquenta operadores de trânsito da NitTrans em ação especial de orientação do tráfego e do sistema viário durante os eventos de rua em Icaraí e Itaipu. Dez viaturas de serviço e quatro reboques estarão à disposição dos operadores. Haverá intervenções em ruas e avenidas, alteração nos itinerários de ônibus e proibições de estacionamento entre a noite do dia 31 de dezembro e a manhã do dia 1º de janeiro.

O presidente da NitTrans, Gilson Souza, explica que o monitoramento da operação será realizado a partir do Centro de Controle Operacional.

“Fizemos um planejamento minucioso para que o CCO Mobilidade seja o ponto de convergência do nosso serviço nesta ocasião tão importante. Vamos monitorar e coordenar em tempo real todas as operações de trânsito, tempos semafóricos e a movimentação de equipes operacionais em necessidades extraordinárias, como acidentes ou veículos enguiçados, por meio das câmeras de monitoramento da cidade”, destaca.

Na Zona Sul haverá intervenções desde a Praia João Caetano até o fim da Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres (Praia de Icaraí), na altura da Avenida Ary Parreiras, contudo há trechos com interdições em diferentes horários. Interdições matutinas ocorrerão para limpeza das ruas. Na orla de Icaraí, principal ponto do Réveillon de Niterói, o trecho da Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres entre as ruas Álvares de Azevedo e Oswaldo Cruz será interditado das 18h do dia 31 às 11h do dia 1º.

Dois trechos no entorno da Praia de Icaraí serão fechados cedo e reabertos logo após o ponto alto da festa e serão novamente interditados pela manhã: a Praia João Caetano, entre a Rua Dr. Paulo Alves e a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, e a Rua Miguel de Frias, entre a Gavião Peixoto e a Praia de Icaraí, serão fechadas aos carros entre 17h do dia 31 e 1h do dia 1º e depois das 6h às 11h do dia 1º.

As vias transversais à Praia de Icaraí serão interditadas entre a Avenida Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo, das 17h às 10h. São elas: Rua General Pereira da Silva, Rua Lopes Trovão, Rua Presidente Backer, Rua Otávio Carneiro, Rua Oswaldo Cruz, Rua Belizário Augusto.

Estacionamento – O estacionamento será proibido a partir das 22h da sexta-feira, dia 30 de dezembro, até as 10h do dia 1º de janeiro, nos seguintes trechos: Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres (lado direito), sentido Ingá, entre a Rua Álvares de Azevedo e a Rua Comendador Queiroz; Rua Miguel de Frias, entre a Rua Gavião Peixoto e a Praça Getúlio Vargas (lado direito); Rua Álvares de Azevedo (ambos os lados), entre as avenidas Jornalista Alberto Francisco Torres e Roberto Silveira; Rua Ator Paulo Gustavo (ambos os lados), entre a Rua Miguel de Frias e a Rua Comendador Queiroz; Rua Mariz e Barros (ambos os lados), entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Avenida Roberto Silveira; Rua Lopes Trovão (ambos os lados), entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Avenida Roberto Silveira; Rua Comendador Queiroz (ambos os lados), entre a Avenida Roberto Silveira e a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres.

Ônibus – Para facilitar a saída do público, a partir das 23h do dia 31, o embarque nos ônibus que saem de Icaraí para outros pontos da cidade será feito na Rua Gavião Peixoto, entre a Rua Miguel de Frias e Rua Mariz e Barros. Os ônibus da linha 49.2, que seguem para o Ingá, terão como ponto de embarque a Rua Miguel de Frias, na altura da Gavião Peixoto.

Reversível – A operação de faixa reversível na Avenida Roberto Silveira será montada das 17h do dia 31 às 11h do dia 1º, nos moldes da operação realizada cotidianamente em dias úteis.

Itaipu – No bairro de Itaipu haverá proibição do estacionamento nas vias de acesso à orla. A principal medida veda estacionamento em ambos os lados da Estrada Francisco da Cruz Nunes, no trecho entre a Travessa L (81ª DP) e a Praça Viçoso Jardim, na orla de Itaipu, das 22h da sexta-feira, dia 30 de dezembro, às 5h do dia 1º de janeiro. Também será proibido estacionar em ambos os lados da Travessa B e da Rua da Amizade, no trecho entre as travessas B e L, das 22h do dia 30 às 5h do dia 1º.