Maria Casadevall vai para retiro espiritual com namorada antes do fim do ano

Maria Casadevall decidiu passar a virada do ano longe da agitação de São Paulo, onde mora, e viajou para Alto Paraíso, em Goiás, onde participou de um retiro espiritual.

A atriz, que se assumiu lésbica no ano passado, viajou no último dia 25 com a namorada, a musicista Larissa Mares, e um grupo de amigas para a Chapada dos Veadeiros, onde se hospedaram em uma casa que só aceita mulheres.

Apesar de muito discreta nas redes sociais, Maria Casadevall não poupou publicações sobre o retiro. A estrela de "Coisa Mais Linda" fez diversas postagens de fotos e vídeos na hospedagem.

"Quem quiser se achegar para estar com a gente aqui, nessa terra mágica, em reza, canto, tambor, dança e medicinas da floresta. Abre o coração e vem", escreveu a atriz.