Gabriel Medina convida modelos para passar Réveillon em Pernambuco

Solteiro desde o início do ano, após o fim do seu relacionamento com Yasmin Brunet, Gabriel Medina já está curtindo a sua última semana do ano.

Em meio a boatos de um possível affair com a modelo Maria Raquel, com quem foi visto nas últimas semanas , o atleta se hospedou em uma mansão em Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco, e levou para a casa três amigos e algumas modelos.

Entre elas, Nathália Castro e Nicole Rocha. As modelos são amigas do atleta e publicaram fotos da mansão nas redes.