Gkay desabafa após ter sido motivo de piada no 'Melhores do Ano' da Globo

Gkay se sentiu mal com piadas feitas no prêmio - Foto: Reprodução

Gkay se sentiu mal com piadas feitas no prêmio - Foto: Reprodução

A influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, desabafou em uma rede social, na noite deste domingo (25), após ter sido alvo de algumas piadas no 'Troféu Melhores do Ano' do 'Domingão com Huck', da TV Globo.

Gkay afirmou que está cansada de ser odiada e humilhada e disse também que a fala de Fábio Porchat a feriu em 'mil lugares'.

Porchat fazia uma homenagem a Jô Soares, que faleceu em agosto deste ano, quando citou a humorista em uma fala dirigida à Tatá Werneck: "O que Jô Soares faria com uma Gkay na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar", disse.

Antes da piada de Fábio Porchat, o humorista Paulo Vieira também comentou sobre a 'Farofa da Gkay', evento realizado por Gessica Kayane e que foi transmitida pelo Multishow, canal que pertence à Globo, neste ano.

"Tatá (Werneck), a gente fica tão preocupado quando vai apresentar na Globo, a gente pensa: 'nossa, o padrão Globo de qualidade, fazer uma coisa de alto nível, elegante'. E aí eu vi que a Globo transmitiu a Farofa da Gkay. Então, eu acho que sou a última pessoa que se preocupa com o padrão Globo de qualidade", comentou, causando risos na plateia.



A influenciadora pareceu não gostar das falas no programa e foi, então, para uma rede social comentar o assunto.

"Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", disse.

Influenciadora desabafou no Twitter | Foto: Reprodução

"Cansada de ser essa piada de mer** pras pessoas, de ser chacota, de ser escória, de ser tratada sei lá...Cara só estou em casa com minha família vendo filme e é isso que recebo. Tive que sair da sala pra ir chorar no quarto e minha mãe não ver porque não quero estragar o natal dela", continuou.

Nos comentários, muitos minimizaram as piadas dos humoristas, concordando com as alfinetadas. Outros internautas ficaram do lado de Gkay e disseram não gostar do que foi dito por Porchat quando ele envolveu a influenciadora no assunto da morte de Jô Soares.