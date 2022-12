Declaração de Zezé di Camargo pode significar o fim da dupla sertaneja

O cantor Zezé di Camargo abriu o coração no programa do Faustão na Band exibido nesta sexta-feira (23), falando que sua parceria criativa com o irmão Luciano chegou ao fim.

Os dois, que são parceiros há mais de 30 anos, vão seguir fazendo shows especiais, mas não pretendem lançar novos trabalhos. "Muita gente não entende essa situação e eu acho super compreensível. Eu tô num momento da minha vida junto com meu irmão que a gente não tem mais o que fazer musicalmente. O que a gente construiu está aí", declarou Zezé.

No dia, o cantor ainda compartilhou o desejo de fazer turnê novamente. “Hoje a gente faz os eventos especiais, shows juntos (...) e agora dia 14 de janeiro eu estreio meu show Rústico aqui em São Paulo. Hoje o Zezé di Camargo é o cara que vai para a estrada", afirmou.

Em conversa com o Faustão, o cantor ainda contou como essa nova fase tem feito bem para ele. “O ser humano tem que estar querendo se reinventar cada dia, não é passar por cima de ninguém, mas é trazer coisas que traz novidades para o pensamento, renovação, energia para aquilo que está fazendo. O Rústico trouxe alimento para a minha alma”, enfatizou.