Thiaguinho curte férias em Londres ao lado de Carol Peixinho e família

Thiaguinho compartilhou com seus seguidores, nesta quarta (21), os registros da viagem de férias que está fazendo, em Londres, ao lado de sua família e Carol Peixinho, namorada do cantor. As imagens mostram a família em diversos pontos turísticos da capital da Inglaterra.

Thiaguinho curte viagem de férias com a namorada Carol Peixinho | Foto: Reprodução

"Não é o quanto temos, mas o quanto desfrutamos... Isso faz a felicidade!", disse o cantor na legenda da publicação.

O cantor registrou os momentos da viagem em diversos pontos turísticos | Foto: Reprodução

Carol Peixinho também fez uma publicação em carrossel mostrando fotos do look e com a família do namorado. A ex-BBB escreveu na legenda: "Londres é sempre uma boa ideia, com a família", e recebeu muitos elogios.

