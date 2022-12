Natal Sesc RJ apresenta, nesta quinta, cantata natalina em Tanguá

O Natal Sesc RJ, programação gratuita repleta de atrações que a cada ano a instituição leva a mais localidades do estado do Rio de Janeiro, desembarcou em Tanguá no último dia 03 de dezembro. Na ocasião, foi inaugurada a iluminação natalina em dois importantes pontos da cidade: a Secretaria Municipal de Cultura, que recebeu iluminação com microlâmpadas em canteiros e na fachada do local, dois conjuntos de elementos natalinos no viaduto e um espaço instagramável do Natal Sesc RJ; e a entrada da cidade/ Prefeitura, que ganhou uma árvore de Natal.

Na quinta-feira (22/12), a programação do Natal Sesc RJ na cidade continua com mais um evento gratuito – a Cantata Natalina “Viva a Esperança”, às 20h, na Rua Manoel João Gonçalves (Centro). Formada pelas orquestras sinfônicas Juvenil Carioca, Chiquinha Gonzaga (composta exclusivamente por meninas), Jovem Fluminense, Som+Eu e Coro Juvenil do Rio de Janeiro, o grupo se apresentará no local depois de ser conduzido por uma caravana de veículos iluminados que percorrerá as ruas do município. O caminhão do programa de combate à fome e ao desperdício Mesa Brasil Sesc RJ integrará o comboio com o propósito de despertar o espírito de solidariedade na população nesse período natalino. Uma van da Rádio Sesc RJ também acompanhará o trajeto divulgando e produzindo conteúdos, que podem ser acompanhados pela internet, seja baixando o aplicativo ou acessando o site www.radiosescrj.com.br.

“A proposta do Natal Sesc, com todas essas iniciativas, é promover a união entre as pessoas, especialmente neste momento tão importante em nossas vidas. Espero que a magia do Natal e tudo que ele representa nos ajudem a valorizar ainda mais o real significado de harmonia e união. Essa é também uma forma de contribuirmos para o desenvolvimento desses municípios, com o reaquecimento da economia local e o estímulo às cadeias produtivas de cultura e do turismo”, afirma Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.

O Natal Sesc RJ é uma programação que conta com atividades envolvendo os cinco pilares de atuação da instituição: assistência, cultura, educação, lazer e saúde. Em 2022, estará presente em 26 municípios de todas as regiões. A programação completa pode ser consultada em www.sescrio.org.br.

Celebrando a esperança

O Natal Sesc deste ano tem como tema “Viva a Esperança”. A ideia é fazer um convite à celebração em família, à troca de experiências, afetos e lembranças. No conceito desta edição do evento, cada pilar de atuação da instituição está representado por uma palavra (sentimento), que por sua vez vão compor as mandalas da decoração natalina: assistência (paz), cultura (felicidade), lazer (alegria), educação (sonhos) e saúde (saúde). O Natal Sesc 2022 integra os esforços da instituição em contribuir para o reaquecimento da economia através do estímulo às cadeias produtivas da cultura e do turismo.

Serviço:

Natal Sesc RJ 2022 – Tanguá

Cantata Natalina “Viva a Esperança”: 22 de dezembro de 2022, às 20h

Confira as cidades que receberão o Natal Sesc 2022:

Angra dos Reis

Bom Jesus do Itabapoana

Cabo Frio

Campos dos Goytacazes

Casimiro de Abreu

Conceição de Macabu

Guapimirim

Itaperuna

Macaé

Mangaratiba (Centro e Conceição de Jacareí)

Miguel Pereira

Nova Friburgo

Paraíba do Sul

Paraty

Paty do Alferes

Petrópolis

Rio das Ostras

Rio de Janeiro

São Gonçalo

São João da Barra (Grussaí)

São João de Meriti

Tanguá

Teresópolis

Três Rios

Valença

Vassouras