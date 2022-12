Encomendas 'de última hora': conheça as deliciosas taças gourmet

Em algumas famílias, as ceias levam uva passas, em outras a "queridinha" não pode nem entrar nas casas. Mas, em todos os lares que prepara mesa para comemorar o Natal, tem um docinho, não é mesmo? E você pode fazer ou comprar pronto, mas sempre pensa num refratário bonito, para enfeitar a mesa. Por isso, as taças gourmet chegaram com tudo. Além de lindas, elas são práticas para serem transportadas e vão da geladeira para a mesa, com requinte e muito sabor.

Nesta terça-feira (20), a reportagem de O SÃO GONÇALO traz duas opções de taças para você se inspirar e repetir em casa ou anotar o contato e correr para encomendar a sua.

Além de lindos, os doces nas taças são muito variados. Vão do bolo na taça, a tradicional taça da felicidade, passando pelo banooffe ou pela torta de frutas. No Ateliê Delícias da Nessa, da confeiteira Vanessa Marins, de 39 anos, além de todas essas opções, ela faz a taça da felicidade de salada de frutas. Sério, é muita inovação!

Vanessa Marins, do Ateliê Delícias da Nessa | Foto: Layla Mussi

Contudo, o carro chefe da casa é o de Ninho com morangos, claro! A combinação do azedinho da fruta, com o doce do creme de ninho não tem como ser menos que delicioso.

Falando de creme, o da Vanessa é aveludado, intenso no sabor e suave na textura. Uma combinação de intensidade com delicadeza. A taça também leva bolo e chantilly, o que traz uma textura a mais para a taça, fresca e leve.

A taça tem capacidade de 1250L, e pode ser encomendada no sabor de sua preferência até o próximo dia 22. Além delas, a Delícias da Nessa também produz doces em travessas, rabanadas, panetones e itens salgados para a ceia de Natal.

Mas, é claro que a gente não ia esquecer dos amantes do chocolate! Intenso, cremoso, encorpado, aveludado e com muito sabor. Muitas texturas e muito estímulo degustativo.

A taça no sabor 'amor infinito' da Casa Di Mãe é uma experiência.

Feita com pedaços de brownie, com creme de ninho (olha o queridinho da confeitaria aí novamente), brigadeiro 50% e geleia de morango. A mistura entre o doce do ninho, o azedo da geleia, a intensidade do chocolate e a textura do brownie é algo que explode na boca.

Elaine Bandeira, da marca Casa Di Mãe | Foto: Layla Mussi

Produzida pela confeiteira Elaine Bandeira, de 38 anos, proprietária da marca Casa Di Mãe, essa taça é pensada para quem busca uma sobremesa forte. Sem o frescor das frutas e do chantilly, mas com o sabor marcante do chocolate e a intensidade da geleia.

Além da queridinha dos chocólatras, Elaine também produz taças nos sabores Suprema de Abacaxi, brownie e Banoffe. Além das taças personalizadas, montada pelo cliente.

Assim como a Vanessa, a Elaine também produz outros itens para adoçar a sua festa de final de ano. Rabanada recheada, doces em travessa, tortas, guirlanda de brownie e muitas outras opções. Ela aceita encomendas para o Natal também até dia 22.

As duas confeiteiras aceitam encomendas para o ano novo.

Serviços:

Delícias da Nessa

21 994523132

@nessa_deliciais

Casa Di Mãe

21 99899-9008

@Elaine_cake_designer