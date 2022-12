'Prepare a sua gravata': RBD volta aos palcos 15 anos após o seu fim

Depois de uma semana de muito mistério, os cinco dos seis integrantes do RBD, grupo mexicano que fez sucesso no Brasil nos anos 2000, publicaram um vídeo que deixa no ar a volta da banda aos palcos 15 anos após o anúncio da separação.

Cinco dos seis integrantes haviam removido suas fotos de perfil e suas publicações do Instagram, retornando com uma foto de perfil do grupo e com uma vídeo que tem imagens antigas e atuais dos amigos e companheiros de palco reunidos.

No fim do vídeo, uma chamada para o site https://soyrebelde.world/ dá uma pista sobre o 'enigma'. No endereço, há uma contagem regressiva e uma mensagem: "Prepare a tua gravata, 19 de janeiro de 2023.

A data é provavelmente o dia em que serão anunciados os shows pelo Brasil e pelo mundo.

E mesmo que os integrantes não tenham confirmado oficialmente o retorno, o cunhado de Anahí, a atriz que interpretou Mia Colucci, fez um tweet que entrega as apresentações e depois excluiu.

"Eu sei! Mas também, o mais bonito é que acontece do coração dos 5, pela vontade de estar JUNTO e é isso que vai tornar mágico, a química no palco não se pode fingir e tenho a certeza que os shows serão cheios de amor! APROVEITE MUITO!", disse Jorge D'Alessio.

Porém, nem tudo são flores. Um dos seis integrantes, Alfonso Herrera, não participou da ação com os outros. Ele já deixou claro que não tem vontade de voltar a cantar e prefere seguir na carreira de ator.

Mas, mesmo sem um dos astros do grupo, os fãs brasileiro podem esperar muita disputa pelos ingressos e um clima de grande nostalgia no ar.