Teatro no Rio apresenta dois concertos de Natal com ingresso popular a R$ 2

A celebração de Natal é realizada no mundo inteiro há muitos séculos e tem como propósito transmitir mensagens de esperança e fé. Essa comemoração já foi feita em dias diferentes, pois não se sabia a data exata do nascimento de Jesus Cristo, até que no século IV o Papa Julius estabeleceu o dia 25.

Se antecipando ao calendário oficial, para dar mais opções ao público, o Teatro da CAIXA Nelson Rodrigues realiza seu tradicional “Concerto de Natal” em duas datas, nos dias 20 e 21 de dezembro, próximas terça e quarta-feira, às 19h.

No palco, garantindo um programa de qualidade com arranjos originais, jovens instrumentistas da Banda Sinfônica Juvenil de Santa Cruz e Orquestra Sinfônica Juvenil de Santa Cruz, com várias participações especiais. Ingressos a preços populares: R$2 (inteira) e R$1 (meia).

No repertório, clássicos natalinos, além de sucessos nacionais e internacionais, para fazer o público cantar junto, como “Viva la Vida” (Will Champion, Guy Berryman, Jonny Buckland e Chris Martin), “Noite Feliz” (Fraz Gruber), “Bolero de Ravel”, “Surgem Anjos Proclamando” (Hino Tradicional Francês), “Aquarela do Brasil” (Ary Barroso), “Hallelujah Chorus” (Georg Friedrich Händel), entre outros. No dia 20, a participação especial é do Grupo Abre Alas. E no dia 21/12, estarão em cena a também a Camerata de Cordas de Santa Cruz, a Orquestra Escola de Santa Cruz e a Orquestra Escola Centro do Rio de Janeiro.

No palco, cerca de 200 jovens instrumentistas que tocarão violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, clarineta, trompete, trombone, trompa, fagote e percussão. Fazendo a base para os coristas entoarem os clássicos. Os concertos serão conduzidos pelos maestros Davi Fernandes, Carlos Sarria, Luis Felipe de Oliveira e Joyce Corrêa, que se dividirão entre os grupos. A programação tem patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.

REPERTÓRIO

Dia 20/12

Peça Sinfônica Centúria – James Swearingen

The Chronicles of Narnia – Harry Gregson-Williams Air for Winds – André Waignein

Viva la Vida – Will Champion, Guy Berryman, Jonny Buckland e Chris Martin Have the Word – Michael Jackson e Lionel Richie

Noite Feliz – Fraz Gruber

Então é Natal – Adaptação: Simone

A Jingle Bells Fantasy – James Lord Pierpont White Christimans – Irving Berlin

We wish you a Merry Christimans – Jörgen Elofsson

Dia 21/12

Bolero de Ravel | Maurice Ravel / Adaptação: Vinicius Louzada Alvorada | Antônio Carlos Gomes | Arranjo: Vinícius Louzada

A Tempestade | Robert William Smith / Adaptação: Cordas Robert McCashin Joy To The World | Isaac Watts / Adaptação: Eliabe Bottega / Elemar Bresciani

Surgem Anjos Proclamando | Hino Tradicional Francês / Arranjo: Anderson Alves O Primeiro Natal | Adaptação: Vinícius Louzada

Seleção de Natal nº 4 | Irving Berling – Pierpoint – Domínio Publico Aquarela do Brasil / Ary Barroso / Arranjo: Vinícius Louzada

Star Wars / John Williams / Arranjo: Vinícius Louzada The Avengers / Alan Silvestre / Arranjo: Robert Longfield Finlandia / Jean Sibelius / Arranjo: Richard Meyer)

Hallelujah Chorus / Georg Friedrich Händel / Arranjo: Richard Meyer Jingle Bells / Arranjo: Vinícius Louzada

Geração de Sons

Os Concertos de Natal, além da celebração da data e da oportunidade de levar ao público uma programação cultural de qualidade, que difunde o conhecimento de forma acessível, também representa a culminância deste ano do projeto socioeducativo Geração de Sons, que prepara uma nova leva de jovens músicos, alunas e alunos da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, com uma base sólida de conhecimentos em aulas de formação musical.

Estas apresentações resultam da parceria de sucesso iniciada este ano entre a CAIXA e o Geração de Sons, que vem transformando as vidas dos jovens músicos, e de seus familiares, a partir do reconhecimento de oportunidades e acesso à cultura do país.

Os estudantes recebem aulas gratuitas de formação musical em violino, viola, violoncelo, trompa, trombone, trompete, tuba, clarineta, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, percussão, canto e coral. As aulas, com profissionais qualificados e instrumentos afinados, acontecem em quatro polos distribuídos pelo território fluminense: em Santa Cruz, Campos Elíseos, Duque de Caxias e Centro do Rio de Janeiro, ocupando sedes próprias ou funcionando em parceria com escolas públicas. Sem custo algum para as crianças e jovens, é bom repetir. E tudo isso está sendo possível por conta do patrocínio da CAIXA e Governo Federal, que oferece as condições necessárias para a execução de concertos e apresentações musicais. Cruz e concertos realizados em celebração ao Bicentenário da Independência.

SERVIÇO

Concertos de Natal no Teatro da CAIXA Nelson Rodrigues

Dias 20 e 21 de dezembro, às 19h 20/12

Banda Sinfônica Juvenil de Santa Cruz Participação especial: Grupo Abre Alas 21/12

Orquestra Sinfônica Juvenil de Santa Cruz

Participações especiais: Camerata de Cordas de Santa Cruz, Orquestra Escola de Santa Cruz e Orquestra Escola Centro do Rio de Janeiro

Maestros

Banda Sinfônica Juvenil de Santa Cruz – Davi Fernandes

Grupo Abre Alas – Midan Miguel

Orquestra Sinfônica Juvenil de Santa Cruz – Carlos Sarria Camerata de Cordas de Santa Cruz – Luis Felipe de Oliveira Orquestra Escola de Santa Cruz – Luis Felipe de Oliveira Orquestra Escola Centro do Rio de Janeiro – Joyce Corrêa

Teatro da CAIXA Nelson Rodrigues - Avenida República do Paraguai 230 - Centro - Rio de Janeiro Informações: (21) 3509-9621

CAPACIDADE – 409 lugares Classificação Livre

Ingressos na bilheteria do teatro - R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia entrada) Patrocínio: CAIXA e Governo Federal