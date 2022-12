Natal de Niterói terá Byafra e Lenine no Campo de São Bento neste domingo

Byafra e Lenine são os destaques, neste fim de semana, da programação de eventos gratuitos em comemoração ao Natal, realizada pela Prefeitura de Niterói. As atrações fazem parte do Natal do Amanhã, organizado por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), que tem outras programações em diversos pontos da cidade.

Neste sábado (17), o Campo de São Bento, em Icaraí, recebe o espetáculo A Grande Viagem (19h), com a Companhia ArteCorpo, além da apresentação do Coral Amantes da Música (20h30). Os shows de Byafra, de 19h as 20h, e de Lenine, de 20h30 as 22h, são as atrações deste domingo (18).

Já o Horto do Fonseca terá as apresentações de CT (19h) e Q Beleza (20h30) neste sábado (17) e de Sempre Mais (19h) e Walace Araujo (20h30) neste domingo (18).

A programação no Horto do Barreto, neste domingo (18), conta com o espetáculo A Grande Viagem, da Companhia Artecorpo, às 10h, seguido pela peça O Dia que Conheci Papai Noel, da Companhia Expressarte, às 11h, e da apresentação do Seu Tuca às 13h.

No Parque Esportivo e Social do Caramujo, neste domingo (18), terá uma oficina de perna de pau, com o grupo Flutuandas, e, às 11h, apresentação do grupo Pandoretas. Neste sábado (17), o parque sediou as apresentações de Natal Encantado e Patrick O Mágico.

Na Região Oceânica, a programação acontece no Horto de Itaipu. Neste domingo (18), tem teatro de fantoches às 10h e arte e palhaçaria com Tchesco às 11h. Neste sábado o show foi do Tatu Canta Cá e da Arte de Dançar.

A Praça da Ponta da Areia contou, neste sábado (17), com apresentações do Ateliê Pitã, grupo Pandoretas e do espetáculo Auto da Paz, da Companhia Ópera Prima.

Manutenção – A Árvore de Natal instalada no bairro de São Francisco, na Zona Sul, precisou passar por manutenção preventiva depois das fortes rajadas de vento que atingiram a cidade nesta semana. Engenheiros da empresa responsável pela atração sugeriram a desmontagem do palco instalado no local diante da previsão de uma nova frente fria para Niterói neste fim de semana. O laudo elaborado por especialistas constatou que a estrutura da Árvore de Natal não sofreu danos.

O show do cantor Lenine, que aconteceria no local, foi transferido para o Campo de São Bento. A apresentação de Alceu Valença acontecerá em nova data, a ser divulgada.

Iluminação especial – A Prefeitura de Niterói instalou decorações especiais de Natal em vários pontos da cidade. Na Zona Norte, uma das atrações é a árvore de Natal do Horto do Fonseca, com 15 metros de altura. Além da árvore, a decoração conta com caixas de presente, bolas de enfeite e um presépio. Com mais de 3 mil micro lâmpadas de luzes coloridas, uma das caixas de presente fica na passagem de pedestre, entre as duas pistas da Alameda São Boaventura. A ideia é que a estrutura sirva como um túnel para chamar o público para dentro do Horto.

Também na Zona Norte, a árvore de Natal da Praça Flávio Palmier, no Barreto, possui 15 metros e iluminação especial. Em São Francisco, a árvore fica na Praça do Rádio Amador e possui 50 metros de altura e 8 mil micro lâmpadas com detalhes nas cores vermelha, verde e azul, além de figuras em formato de estrelas.

Outro tradicional ponto da cidade, o Campo de São Bento, recebeu decoração natalina com brinquedos tradicionais, como ursos, balões e bolas. O local também é palco para apresentações musicais e espetáculos.

A decoração do Natal do Amanhã também conta com pontos de luz nas principais avenidas como Jansen de Mello, Benjamim Constant e Marquês do Paraná, no Centro, Roberto Silveira e Miguel de Frias, em Icaraí, Quintino Bocaiúva, em São Francisco, Prefeito Sylvio Picanço, em Charitas, Rua Presidente Craveiro Lopes e Flávio Palmier, no Barreto, e Alameda São Boaventura, no Fonseca. Os bairros de Santa Rosa, Jurujuba, Ingá, Santa Bárbara, Engenhoca e Piratininga também receberam luzes natalinas. Além disso, diversas praças da cidade estão com decoração especial, como no Centro, Fonseca e Ponta D'Areia, entre outras.

Transporte - A Prefeitura de Niterói recomenda que os visitantes da Árvore de Natal deem preferência ao transporte público ou utilizem a bicicleta. Os motoristas podem utilizar o aplicativo da NitTrans, que mostra, em tempo real, o trânsito nos principais corredores viários da cidade e é uma ferramenta gratuita para auxiliar a população. O aplicativo, desenvolvido em parceria com a empresa Engie e hospedado na plataforma própria de sites da Prefeitura de Niterói pela Secretaria de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico appnittrans.niteroi.rj.gov.br no navegador Google Chrome para usuários Android ou no navegador Safari para usuários iOS (Apple).

Na plataforma Android, ao abrir a tela principal, basta clicar no menu lateral e, em seguida, em Instalar Aplicativo. Usuários iOS, devem clicar no ícone Compartilhar do sistema operacional, em seguida na opção Adicionar à Tela de Início e em Adicionar. O aplicativo ainda tem a opção de acesso via web, utilizando o mesmo endereço.

Niterói Solidária – Durante todo o mês, a campanha Niterói Solidária organizou pontos fixos de arrecadação de alimentos não perecíveis e artigos de higiene e limpeza. Os itens serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A população pode doar nos seguintes pontos:

- Campo de São Bento, de quinta a domingo, das 18h às 21h (Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí)

- Árvore de Natal em São Francisco (Praça do Rádio Amador – São Francisco)

- Horto do Fonseca, de sexta a domingo, das 18h às 21h (Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca)

Serviço:

Natal do Amanhã (dias 17 e 18 de dezembro)

CAMPO DE SÃO BENTO

18/12 (domingo)

19h - Byafra

20h30 - Lenine

HORTO DO FONSECA18/12 (domingo)

19h – Sempre Mais

20h30 – Walace AraujoHORTO DO BARRETO

18/12 (domingo)

10h – A Grande Viagem – Cia. ArteCorpo

11h – O dia que conheci Papai Noel – Cia. Expressarte

13h – Seu TucaPARQUE ESPORTIVO E SOCIAL DO CARAMUJO

18/12 (domingo)

10h – Flutuandas – oficina de perna de pau

11h - Pandoretas

HORTO DE ITAIPU

18/12 (domingo)

10h – Teatro de fantoches

11h – Tchesco – arte e palhaçaria