Magia do Natal tem programação recheada em Itaboraí

A magia do Natal tem encantado moradores e visitantes com uma programação recheada de atrações para toda a família em diferentes bairros de Itaboraí. Neste sábado (17/12), a escadaria da Igreja São João Batista, na Praça Marechal Floriano Peixoto, será o palco do musical com o grupo Hermom, chamado "A Nossa Esperança", com início às 20h, e do Auto de Natal. Além do Centro, a Praça Vereador Edgar Rodrigues, conhecida como Praça de Itambi, também conta com decoração natalina e uma árvore iluminada.

Além de toda a decoração, outra coisa que atrai muito o público infantil é a neve artificial acompanhada de personagens do mundo infantil na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. Além da simulação, personagens infantis, como Mickey e Minnie, Elsa e Olaf, entre outros, também abrilhantam a festa natalina com registros fotográficos com crianças.

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, e pensado em cada detalhe, o Natal Luz conta com iluminação e decoração em toda praça e prédios históricos, como a sede da Prefeitura de Itaboraí e a Igreja Matriz São João Batista. A população tem à disposição, gratuitamente, locais instagramáveis, para guardar de recordação belas fotos, além de brinquedos infláveis para a criançada.

Na casa do Papai Noel, os visitantes, além de tirar fotos, ainda levam a recordação impressa. Uma Vila do Pólo Norte também foi montada, para fotos simulando neve e uma grande árvore de natal foi instalada no meio da praça. Pensando nos empreendedores, os comerciantes estão com ‘casinhas’, com a venda de seus produtos. Durante todos os dias de evento, a Feira Economia Solidária de Itaboraí estará presente, com 20 barracas e vendas de produtos de artesanato e gastronomia artesanal.

“Tudo muito lindo e bem organizado. Meus filhos estão encantados com a neve e com os personagens. Já perdi a conta de quantas vezes eles foram tirar foto com a Mickey e o Minnie e se esbaldaram com a neve. Vamos voltar outras vezes para tirar foto com o Papai Noel. Evento super bacana e bem familiar”, afirmou o comerciante Márcio Nunes, de 47 anos.

Outros pontos - O Natal Luz do município tem ainda decoração natalina na Praça Vereador Edgar Rodrigues, conhecida como Praça de Itambi, e mais uma árvore na Avenida 22 de Maio, na altura do bairro Joaquim de Oliveira, além de decoração por toda a cidade. A inauguração do período natalino em Itambi teve direito a contagem regressiva para acendimento da Árvore de Natal e centenas de famílias se reuniram para acompanhar esse momento.

O secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, destacou a importância de levar a magia do Natal para diferentes pontos de Itaboraí. "Por ficar um pouco afastado do Centro, muitas famílias acabam não tendo acesso ao lazer e conhecendo a magia do Natal Luz. Neste ano, decidimos instalar, além da decoração, também uma árvore de Natal em Itambi, com o mesmo tamanho da montada na Praça Marechal Floriano Peixoto. Que bom que a população gostou", disse o secretário.

A confeiteira Letícia Manoel, de 42 anos, levou a filha de três anos para ver o Natal Luz e elogiou muito a iniciativa de montar a decoração e ter uma árvore iluminada também em Itambi.

"Sou apaixonada por Natal e fico muito encantada de ver Itambi do jeito que está. Esse carinho com a nossa região traz um clima muito bom de humanidade. E poder passar isso para minha filha, não tem preço. Ela estava muito ansiosa para a inauguração, trazia ela na praça todos os dias para acompanhar a montagem. Está tudo muito lindo", declarou a moradora.

Programação

17 de dezembro – 18h30 às 23h30

Fotos com Papai Noel

Trenzinho

20h – A nossa esperança – musical de Natal com o Grupo Hermon, em frente as escadarias da Igreja Matriz São João Batista

21h – Auto de Natal: Nascimento do menino Jesus da CIA ANSAR de teatro, em frente às escadarias da Igreja Matriz São João Batista

18 de dezembro – 18h30 às 23h30

Fotos com Papai Noel

Trenzinho21 e 22 de dezembro – 18h30 às 23h30

Fotos com Papai Noel

Trenzinho

18h30 – Neve com personagens23 de dezembro – 18h30 às 23h30

Fotos com Papai Noel

Trenzinho

18h30 – Neve com personagens

19h – O nome de Cristo – musical (Projeto PIBVPA), em frente às escadarias da Igreja Matriz São João Batista

20h – Auto de Natal: Nascimento