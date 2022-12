Orquestra Sinfônica Aprendiz se apresenta no Jardim São João, em Niterói

Orquestra Sinfônica Aprendiz e o Coro Aprendiz Musical se apresentam, no Jardim São João, no Centro de Niterói - Foto: Divulgação/Nerisa Aldrigh

Orquestra Sinfônica Aprendiz e o Coro Aprendiz Musical se apresentam, no Jardim São João, no Centro de Niterói - Foto: Divulgação/Nerisa Aldrigh

No dia 17 de dezembro, sábado, às 10h, a Orquestra Sinfônica Aprendiz e o Coro Aprendiz Musical se apresentam, no Jardim São João, no Centro de Niterói, com a participação da Orquestra de Acordeões do Conservatório de Música de Niterói, com direção do Professor Waldenir Duarte e integrantes da Camerata do CMN. O concerto marca o encerramento do Programa Aprendiz Musical 2022.

Cerca de 85 músicos vão animar o público neste evento democrático e aberto a todos, com um repertório variado, que inclui canções natalinas para já entrar no clima do Natal.

O Programa Aprendiz Musical, iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, proporciona muitas histórias pessoais de vitória e superação, com alunos tendo suas vidas e de suas famílias transformadas pela música.

A prática do canto coletivo destaca a ideia de que esta atividade proporciona aos indivíduos uma experiência em grupo e envolve companheirismo, aceitação do outro em igualdade, além de contribuir não apenas para o desenvolvimento musical como também social e intelectual do participante.

"Com este concerto aberto a todos os públicos, fecharemos com chave de ouro as atividades do ano do Aprendiz Musical - um dos mais importantes programas de desenvolvimento social através da arte ativos no país", afirma Mariana Zorzanelli, Secretária Municipal de Ações Estratégias e Economia Criativa.

Repertório:

Orquestra Sinfônica Aprendiz

Gaúcho (Pandeiro - Ayres)

Medley Disney (Com Coro Aprendiz, piano e bateria)

Medley de Natal (Com Coro Aprendiz, piano e bateria)

Holy Night

Anunciação (Sanfonas e bateria)

Noite Feliz

Boas Festas (Bateria)

Coro Aprendiz:

Jubilate deo - Jay Althouse

Natal Brasileiro - ANA LUÍZA DE GEUS E MARCOS MONTEIRO

Happy Day - Edwin R. Hawkins

Serviço:

“Concerto Programa Aprendiz Musical 2022”

Data: 17 de dezembro, sábado

Horário: 10h

Local: Jardim São João, Praça São João, S/N - Centro, Niterói – RJ

Programação:

Apresentação:

- Orquestra Sinfônica Aprendiz

Coro Aprendiz Musical – solistas Gaby Magalhães, Jansem Rodrigues, Nathália Gouvêa e Thales Miranda

conjuntos do Conservatório de Música de Niterói: Orquestra de Acordeões e Camerata do CMN.

Evento gratuito