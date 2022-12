Comunidade da Linha recebe visita do Papai Noel neste sábado (17)

Neste sábado (17), o Papai Noel fará uma visita antecipada à Comunidade da Linha, em São Gonçalo. O projeto social "Entrando na Linha" realizará a 3ª edição do "Natal Solidário Entrando Linha".

A ação promove a passagem do Papai Noel pelas ruas de todo o Complexo da Linha, entre os bairro de Várzea das Moças e Rio do Ouro. Um dos objetivos do Natal Solidário é distribuir mais de 1.000 presentes para as crianças da comunidade.

"A nossa expectativa é de muita emoção, como sempre acontece. Todos estão muito animados e ansiosos pela chegada deste momento. Conseguimos superar a nossa meta que era de arrecadar mil brinquedos" conta o organizador do evento Juber Oliveira, de 35 anos.

Desde 2020 o projeto social Entrando na Linha realiza essa ação. A ideia da passagem do Papai Noel pelas casas veio por causa da pandemia, com o objetivo de evitar aglomerações, mas a recepção positiva das crianças fez com que a ação fosse mantida nesse formato.

"Assim, além de, distribuirmos presentes para as crianças da comunidade, também mantemos acesa a magia do Natal com o Papai Noel indo até à porta de suas casas, e isso faz a diferença na vida dessas crianças", contou Jober.

A ação está prevista para iniciar às 10h e encerrar às 16h, neste sábado (17).