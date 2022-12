Viradouro: feijoada e ensaio de rua agitam o fim de semana

A Viradouro tem agenda dupla neste fim de semana. O agito vai começar às 14h de sábado, 17, com feijoada, na quadra. Além de pocket show com a bateria, as atrações são Binho Simões, o grupo RDN (Reis da Noite), ambos com repertório de samba e pagode, e com o DJ Natinho Negrada nos intervalos. Os ingressos, com pista a R$ 10, estão à venda na boutique da quadra, Avenida do Contorno, 16, no Barreto, em Niterói. O prato de feijoada sai a R$ 20. Informações: (21) 2828-0658.

No domingo, 18, a vermelho e branco faz o último ensaio de rua de 2022. Na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, com a presença de todas as alas e segmentos e concentração às 18h.

Encerrando a programação da escola do ano, terça-feira, 20 de dezembro, dia de ensaio de comunidade, a partir de 19h, na quadra, haverá a festa de confraternização, com direito a inauguração da Árvore de Natal e chegada de Papai Noel.

A Viradouro vai encerrar o espetáculo do Grupo Especial no Sambódromo em 2023. Será a última escola do desfile de Segunda-Feira de Carnaval, com o enredo “Rosa Maria Egipcíaca”, do carnavalesco Tarcísio Zanon.