Orquestra Sinfônica Aprendiz se apresenta em Niterói neste sábado (17)

No dia 17 de dezembro (sábado), às 10h, a Orquestra Sinfônica Aprendiz e o Coro Aprendiz Musical se apresentam no Jardim São João, no Centro de Niterói, com a participação da Orquestra de Acordeões do Conservatório de Música de Niterói, com direção do professor Waldenir Duarte e integrantes da Camerata do CMN. O concerto marca o encerramento do Programa Aprendiz Musical 2022.

Cerca de 85 músicos vão animar o público neste evento democrático e aberto a todos. O repertório é variado e inclui canções natalinas.

O Programa Aprendiz Musical, iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa (SAE), proporciona muitas histórias pessoais de vitória e superação, com alunos tendo suas vidas e de suas famílias transformadas pela música.

A prática do canto coletivo destaca a ideia de que esta atividade proporciona aos indivíduos uma experiência em grupo e envolve companheirismo, aceitação do outro em igualdade, além de contribuir não apenas para o desenvolvimento musical como também social e intelectual do participante.

"Com este concerto aberto a todos os públicos, fecharemos com chave de ouro as atividades do ano do Aprendiz Musical, um dos mais importantes programas de desenvolvimento social através da arte ativos no país", afirma Mariana Zorzanelli, secretária municipal de Ações Estratégias e Economia Criativa.

Repertório:

Orquestra Sinfônica Aprendiz

Gaúcho (Pandeiro - Ayres)

Medley Disney (Com Coro Aprendiz, piano e bateria)

Medley de Natal (Com Coro Aprendiz, piano e bateria)

Holy Night

Anunciação (Sanfonas e bateria)

Noite Feliz

Boas Festas (Bateria)Coro Aprendiz:

Jubilate deo - Jay Althouse

Natal Brasileiro - ANA LUÍZA DE GEUS E MARCOS MONTEIRO

Happy Day - Edwin R. HawkinsServiço:

“Concerto Programa Aprendiz Musical 2022”

Data: 17 de dezembro, sábado

Horário: 10h

Local: Jardim São João, Praça São João, S/N - Centro, Niterói – RJ

Programação:

Apresentação:

- Orquestra Sinfônica Aprendiz

Coro Aprendiz Musical – solistas Gaby Magalhães, Jansem Rodrigues, Nathália Gouvêa e Thales Mirandaconjuntos do Conservatório de Música de Niterói: Orquestra de Acordeões e Camerata do CMN.Evento gratuito