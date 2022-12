União de Maricá realiza festa para apresentar samba-enredo nesta sexta (16)

A União de Maricá vem preparando uma grande festa para esta sexta-feira (16), em sua quadra. A partir das 17h, a escola vai apresentar oficialmente o enredo “Eu Sigo Nordestino”, do carnavalesco Renato Figueiredo, o samba-enredo para 2023 e a nova diretoria. A festa terá também roda de samba, com entrada franca.

Após bater na trave para subir à Sapucaí, a escola segue trabalhando forte para alcançar o principal objetivo. Quarta colocada da Série Prata no último desfile, a agremiação maricaense vai exaltar a cultura nordestina no próximo ano. Ito Melodia e Matheus Gaúcho seguem como intérpretes oficiais da escola, que manteve a base da equipe de trabalho do último ano e agora conta com a presidência de Tadeuzinho.

Em 2023, a União de Maricá será a 11ª agremiação a cruzar a Intendente Magalhães, pela Série Prata, no primeiro dia de desfiles, sexta-feira, 24 de fevereiro.

Serviço

Lançamento do enredo, samba-enredo e apresentação da diretoria

Data: 16 de dezembro

Horário: 17h

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, nº 29024 (em frente ao Atacadão), Maricá

Atrações: roda de samba e elenco show da União de Maricá

Entrada franca