Partage São Gonçalo realiza últimos sarau e baile charme de 2022

Baile Charme acontece no Jardim do mall - Foto: Divulgação

No próximo final de semana, o Partage Shopping São Gonçalo realiza as últimas edições de duas programações culturais muito queridas pelo público gonçalense: o Dom Sarau e o Baile Charme. Muita música, arte e poesia tomam conta do palco do shopping, localizado no Centro da cidade, no final de tarde.

No sábado, dia 17, o Dom Sarau reúne diversos artistas da região, promovendo a troca experiências, ideias e talento, a partir das 17h. O evento organizado pela produtora cultural Ligia Helena Carvalho inclui rodas de conversas, poesia e dramatizações. A atividade busca fortalecer o interesse cultural local.

A programação musical leva ao público diversos gêneros, principalmente, músicas autorais. Para a última edição do ano, estão previstas apresentações de Deyvid Soares, Carlos Henrique Chuveirinho, Pedro Garrido, Fabiano Jaegger, Ronnie Martins, Elisangela Habitar, Cristina Andrade, Passinho Gonçalense, Anderson Leonardo, Ilton Santos, Rebeca Carvalho, Weverton de Castro, Zé Salvador, Jhorell, Angela Madureira, Karlinha Oliver, Rose Moreira, Verônica Suzan e Gabriel Kaled.

Já, no domingo, dia 18, o Baile Charme embala os clientes no melhor ritmo Black para fechar a programação em alto astral. A festa é gratuita e realizada em parceria com a Família Black Star, que traz convidado especial Dj Marcelo Kerth. A atração acontece das 16h às 23h no Jardim do Shopping.

Feira de artesanato acontece sexta e sábado

Os clientes que gostam de consumo alternativo como artesanato, gastronomia, roupas e acessórios encontram um bom programa na Feira Seleta do Partage Shopping. O evento também acontece, no próximo final de semana, na sexta-feira (16) e sábado (17), das 10h às 23h.

Serviço: Dom Sarau e Baile Charme no Partage Shopping São Gonçalo

Data: final de semana 17 e 18

Horário: 16h (sábado) e 17h (domingo)

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo

Saiba mais em https://www.partagesaogoncalo.com.br

Entrada gratuita