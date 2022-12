Festival de Cinema Europeu começa hoje (15) em Niterói

De hoje (15) a 21 de dezembro, o cinema Reserva Cultural realiza a primeira edição do Festival de Cinema Europeu em Niterói, em parceria com a Imovision e a Fundação de Artes de Niterói (FAN).

Em homenagem à 7ª arte, serão exibidos sete filmes, de sete países europeus, com sessões sempre às 19h de forma gratuita. São obras celebradas nos maiores festivais de cinema do mundo, incluindo sessões de pré-estreias inéditas e retrospectivas expressivas no cenário. A sessão de abertura será precedida pela Roda de Conversa sobre Cinema e Acessibilidade Cultural, com a presença do produtor e cineasta José Jurandir da Costa e do superintendente cultural da FAN, Joel Vieira. A dinâmica é aberta ao público e acontecerá às 18h, na área externa da Sala Nelson Pereira dos Santos, espaço multicultural que faz parte do mesmo complexo onde funciona o cinema Reserva Cultural.

Os filmes exibidos no festival foram selecionados pela curadoria da Imovision e do Reserva Cultural, que fazem parte do mesmo grupo, criado pelo empresário francês Jean Thomas Bernardini em 1989.

“Cinema é uma expressão artística muito apreciada pela população niteroiense. Sediar um festival de cinema inédito como esse, com obras tão relevantes, é um marco cultural para a cidade, que é reconhecida como referência em diversas frentes do campo audiovisual”, afirma Fernando Brandão, presidente da FAN.

Acessibilidade cultural - Dentre as sessões do festival, a do dia 20 de dezembro, “A Noite do Triunfo”, produção francesa dirigida por Emmanuel Courcol, contará com audiodescrição e será exibida na Sala Nelson Pereira dos Santos.

“Quando um público com deficiência ou socialmente excluído experimenta pela primeira vez um contato sensível com uma obra artística, ele não somente vive naquele momento o prazer e as emoções que a arte proporciona, ele sente principalmente o prazer de ser um cidadão de direito cultural, para além de sentir as emoções que traz uma produção artística”, analisa Joel Vieira, ressaltando o impacto social das atividades inclusivas. “Eu acredito que a sensibilização de pessoas diversas, com e sem deficiência, seja o primeiro passo para gerar novos olhares e comportamentos. É urgente tomar atitudes que de fato possibilitem que a pessoa com deficiência experimente a contemplação e o fazer artístico-cultural. Estas ações, como o Festival de Cinema Europeu, permeiam dimensões fundamentais na nossa sociedade que modificam a cidadania cultural voltada para públicos e artistas com deficiências e os socialmente excluídos”.

Ingressos - A cada sessão do festival, o público poderá fazer a retirada do ingresso, de forma gratuita, na bilheteria do cinema Reserva Cultural a partir das 17h, duas horas antes do início de cada exibição que se inicia às 19h.

No dia 20/12, a retirada dos ingressos gratuitos se dará na bilheteria da Sala Nelson, também a partir das 17h.

A disponibilidade de ingressos está sujeita à lotação do cinema e da sala.

PROGRAMAÇÃO

15/12 – A ESPOSA DE TCHAIKOVSKY de Kirill Serebrennikov

País: Rússia

Seleção Oficial – Em competição no Festival de Cannes

Sinopse: Antonina Miliukova é uma jovem aristocrata bonita e brilhante. Ela poderia ter tudo o que quisesse, no entanto, sua única obsessão é se casar com Pyotr Tchaikovsky. A única razão pela qual o compositor finalmente aceitará essa união, é para acabar com os rumores sobre ele. Sem sentir amor e culpando-a por seus infortúnios e colapsos, as tentativas de Tchaïkovsky de se livrar de sua esposa são brutais. Consumida pelos seus sentimentos por ele, Antonina decide suportar e fazer o que for preciso para ficar com o seu grande amor.

16/12 - UNDINE de Christian Petzold

País: Alemanha

Vencedor do prêmio de Melhor Filme pela crítica e Melhor Atriz no Festival de Berlim

Sinopse: Undine trabalha como professora de história dando palestras sobre o desenvolvimento urbano de Berlim. Porém, quando o homem que ela ama a deixa, o mito de "Ondine" a alcança. Undine tem que matar o homem que a traiu e voltar para a água.

17/12 - MÁ SORTE NO SEXO OU PORNÔ ACIDENTAL de Radu Jude

País: Romênia

Vencedor do Urso de Ouro – Melhor Filme no Festival de Berlim

Sinopse: Emi trabalha como professora de História numa respeitada escola conservadora de Bucareste. No entanto, quando seu vídeo fazendo sexo com o marido vaza para todos os alunos, ela corre o risco de ser demitida. A instituição organiza uma grande reunião com pais de alunos, onde será decidido o destino da professora.

18/12 - CIDADÃOS DO MUNDO de Gianni di Gregório

País: Itália

Vencedor do prêmio de Melhor Roteiro Adaptado no David di Donatello, o Oscar Italiano

Sinopse: Nunca é tarde para mudar sua vida. Dois aposentados, o Professor, que ensinou latim toda a sua vida, e Giorgetto, um morador de Roma que recebe uma pensão de pobreza, dizem a si mesmos que em outro lugar, em outro país, a grama será mais verde e seu poder de compra mais substancial. A eles se juntam em seu projeto de partida Attilio, boêmio, vendedor de antiguidades e fofoqueiro. Mudar para onde? Esta é a primeira pergunta, e talvez já seja demais. De alguma forma, o trio está organizado. Você tem que dizer adeus, retirar suas economias, etc. Mas a parte mais difícil em ir embora ainda é partir.

19/12 - O JOVEM AHMED de Jean Pierre & Luc Dardenne

País: Bélgica

Vencedor do prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes

Sinopse: Ahmed é um jovem muçulmano de 13 anos que vive na Bélgica. Seguindo as palavras de um imã local, e inspirado nos passos do primo extremista, ele começa a rejeitar a autoridade da mãe e da professora. Quando se convence de que a professora é uma pecadora por ministrar um curso de árabe sem utilizar o Corão, Ahmed decide matá-la para impressionar os líderes religiosos e agradar a Alá. Depois do ato, o adolescente precisa lidar com as consequências de seu crime, e com as tentações da vida, ao encontrar o seu primeiro amor.

20/12 - A NOITE DO TRIUNFO de Emmanuel Courcol – com recurso de audiodescrição

País: França

Filme de abertura do Festival de Cannes

Sinopse: Etienne é um ator encantador, mas que está sempre desempregado. Ele dirige uma oficina de teatro em uma prisão, onde reúne um grupo improvável de prisioneiros para encenar a famosa peça Esperando Godot, de Samuel Beckett. Quando ele tem permissão para levar os condenados para fazer uma turnê com a peça fora da prisão, Etienne finalmente tem a chance de prosperar. Cada data é um novo sucesso e uma relação única cresce entre este grupo especial de atores e seu diretor. Mas logo vem a apresentação final em Paris. A última noite deles juntos será seu maior sucesso?

21/12 – CORSAGE de Marie Kreutzer (filme inédito)

País: Áustria

Sinopse: A Imperatriz Elizabeth da Áustria é idolatrada por sua beleza e conhecida por inspirar tendências de moda. Mas, em 1877, 'Sissi' completa 40 anos e é oficialmente considerada velha. Em nome de sua vaidade, ela luta para proteger sua imagem pública e manter seu espartilho cada vez mais apertado.

SERVIÇO:

Festival de Cinema Europeu em Niterói

Data: de 15 a 21 de dezembro

Cerimônia de abertura: Roda de Conversa sobre Cinema e Acessibilidade Cultural

Data: 15/12

Hora: 18h, na área externa da Sala Nelson Pereira dos Santos.

Aberto ao público

Exibição dos Filmes

Sessões dos dias 15, 16, 17, 18, 19 e 21/12

Local: Cinema Reserva Cultural

Hora: 19h

Sessão do dia 20/12 – com recurso de audiodescrição

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Hora: 19h

Endereço Cinema Reserva Cultural e Sala Nelson: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói.

Evento Gratuito - Os ingressos devem ser retirados na bilheteria a partir de duas horas antes do início de cada sessão, de acordo com a lotação do local.