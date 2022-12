Casal decora imóvel e mantém vivo o clima natalino em São Gonçalo

A tradicional decoração de Natal de uma residência em São Gonçalo segue encantando e iluminando quem passa pela Avenida Joaquim de Oliveira, número 384, no Boa Vista, em São Gonçalo. Enquanto um tradicional prédio em Icaraí, Niterói, encerrou um ciclo de decoração natalina que aconteceu por 32 anos seguidos, o casal goncalense mantém a tradição que começou em 2009.

Sempre com novos temas e com muitas luzes, o casal Carlos Augusto de Abreu, de 58 anos, e Jane Andrade se Abreu, 55, transformam a casa da família em ponto turístico para quem quer garantir uma foto com o 'bom velhinho'.

Esse ano a decoração conta com um Papai Noel sentado num avião, já na calçada da casa. Além de luzes e tradicionais enfeites de Natal, o que mais encanta quem para lá é a criatividade.

O veículo do Papai Noel é sempre interativo. Já teve rena, carro... esse ano as crianças podem sentar num avião, na frente do Noel, e tirar uma foto bacana. Os pequenos também podem apertar os botões da aeronave, além de acionar os motores.

"As crianças ficam encantadas. Temos câmeras de monitoramento e a gente vê a alegria dos pequenos aqui. Para gente para fotografar o dia todo. Mas é a noite que a magia acontece e quando acende, tudo fica ainda mais lindo", contou o funcionário público aposentado.

Ele contou um pouco de como é o processo criativo para conseguir pensar nas decorações de cada Natal, já que sempre existem novidades e uma decoração nunca é totalmente igual a do ano anterior. "A gente acaba um Natal e já fica pensando na decoração do próximo ano. A ideia é divertir as crianças que passam por aqui, para que elas possam curtir o Natal. Eu quando vejo o pessoal se divertindo aqui na frente, sinto uma grande alegria e satisfação", contou.

Avião do Noel é a novidae deste ano | Foto: Filipe Aguiar

Além disso, na noite de Natal, a família do casal se sente num local mágico com a decoração. "Eu sempre sonhava com o dia de Natal desde que eu era bem pequeno, porque eu ficava na expectativa do presente, sempre gostei de carrinhos de plástico. Na minha época, não tinha tantas pessoas como Papai Noel, hoje vemos isso em shoppings e etc, mas, na minha infância, era mais no imaginário. Graças a Deus, meus pais sempre me deram um Natal abençoado e eu tento passar isso pra minha família. Nossa ceia sempre é aqui e todo mundo adora", afirmou Carlos.

Os enfeites de Carlos divertem tanto crianças quanto adultos. Feitos com objetos recicláveis e com muita criatividade Carlos e a esposa transformam quase tudo com a magia do Natal. Para construir o avião, por exemplo, eles usaram hélice de ventilador, guidon de bicicleta, canos, madeira e galões.

"Eu tenho muito a agradecer a muitas pessoas, mas preciso agradecer também ao prefeito da cidade, que me deu a autorização para uso da calçada, além de dois grandes amigos Carlos Juarez e o Luciano fontes", falou o aposentado.

Casa é uma atração | Foto: Filipe Aguiar

O Natal é uma época completamente especial para a família de Carlos, por isso, ela deixa uma mensagem de esperança para todos.

"Eu desejo que todos os amigos, familiares, vizinhos, moradores da região e todas as pessoas tenham um Feliz Natal, com uma data abençoada por Deus e que possam curtir suas famílias, isso é muito importante!", finalizou ele.