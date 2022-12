Inauguração da praça e atividades circenses são anunciadas no Jardim Catarina

A Lona Cultural, que fica na Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina, vai ser reaberta com muitas oficinas para a população. A programação está cheia de atividades práticas e teóricas na área circense, para crianças e jovens. Uma equipe da Prefeitura começou, nesta quarta-feira (14), a distribuir a ficha de inscrição para essas atividades, informando sobre a inauguração da nova praça, no próximo sábado (17).

Os interessados podem retirar a ficha de inscrição na própria Lona Cultural. As atividades oferecidas serão malabares (bola, claves e diabolôs), acrobacia de solo (rolamentos, paradas e pirâmides) e monociclo/equilibrismo (pernas de pau e rola-rola). Ao todo, serão 50 vagas, divididas em dois turnos. As aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h10 e das 14h às 16h10. As oficinas terão duração de nove meses.

Os moradores estão curiosos e ansiosos para voltar a utilizar a praça. A diarista Andressa Santos, de 32 anos, disse que a praça é o ponto de encontro dos moradores.

“Começaram a retirar os tapumes e a gente já correu para olhar. Eu sei que a obra era necessária, a praça é o lazer do bairro. Está todo mundo ansioso para voltar a frequentar. Pelo que vimos está ficando lindo demais. Meu filho já queria jogar bola na quadra, que até grama tem”, disse.

O comerciante Guilherme Arraes, de 39 anos, ficou interessado nas oficinas e já quer inscrever seu filho.

“Meu filho sai da escola e fica em casa ou jogando bola na rua. Essas atividades são ótimas para ocupar o tempo da criança e ensinar a ter disciplina”, disse.

Para participar, os interessados devem atender aos seguintes requisitos: ser crianças e jovens de diferentes faixas etárias e cursar o ensino Fundamental ou Médio. É necessário levar as seguintes documentações: registro geral; comprovante de residência atual; declaração de frequência escolar no curso regular de Educação (ensino fundamental ou médio) ou no programa de Educação de Jovens e Adultos; certidão de nascimento (no caso do menor não possuir RG) e atestado médico (liberando para atividades físicas).