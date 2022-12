Prefeitura do Rio entra com ação para cobrar dívida de IPTU de Ronaldo

A Procuradoria Geral do Município do Rio entrou com duas ações na Justiça, contra o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, para cobrar dívidas de IPTU referentes a dois imóveis do ex-atleta na cidade.

Segundo o jornal "O Globo", o valor total devido pelo novo sócio do Cruzeiro ultrapassa o valor de R$ 106 mil. Ambas as dívidas seriam referentes a propriedades na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio; a primeira seria de mais de 72 mil reais, enquanto a segunda se aproxima de 34 mil reais.

Se Ronaldo não acertar as contas ou garantir a execução do pagamento, a Prefeitura solicitará penhora dos valores para que a dívida seja quitada. Até o momento da publicação dessa matéria, Ronaldo ainda não havia se pronunciado oficialmente a respeito das cobranças.