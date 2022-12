Gil do Vigor entra em chapa e concorre em eleição para diretoria do Sport

Torcedor do time pernambucano, ex-BBB foi vitima de ofensas homofóbicas por parte de um membro do Conselho Deliberativo do time - Foto: Divulgação/Sport

Torcedor do time pernambucano, ex-BBB foi vitima de ofensas homofóbicas por parte de um membro do Conselho Deliberativo do time - Foto: Divulgação/Sport

A diretoria do time de futebol Sport Clube Recife pode contar com o ex-BBB Gil do Vigor em sua equipe a partir do ano que vem. O economista, que ficou em quarto lugar no Big Brother Brasil 21, foi anunciado nesta quarta (14/12) como parte da chapa de Yuri Romão para a diretoria do time pelos próximos dois anos.

Yuri, que tenta a reeleição ao cargo de presidente do clube pernambucano, escolheu Gil como diretor do departamento de Inclusão e Diversidade da equipe, criado durante o atual mandato para combater casos de violência e discriminação ligados a time.

"Fiquei muito feliz com o convite e não pensei duas vezes para aceitar. Sou torcedor do Sport e estou bastante empolgado para agregar ao time do meu coração em uma temática tão importante, que é a inclusão, o respeito a todos e o combate ao preconceito. O Sport é muito grande e tem um enorme potencial mobilizador", escreveu o ex-BBB em comunicado publicados nas redes sociais.



Em 2021, Gil foi vítima de ofensas homofóbicas por parte de um membro do Conselho Deliberativo do Sport. Em um áudio vazado na internet, Flávio Koury, conselheiro do time, xingou o economista e criticou sua participação em ações publicitárias do Sport. Apesar da polêmica e ter sido denunciado por membros do time, Koury acabou sendo absolvido pelo Conselho.

As eleições para o biênio 2023-2024 do Sport acontecem na próxima sexta-feira (16/12).